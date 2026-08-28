USHUAIA IMPULSA A LAS JUVENTUDES A PRESENTAR PROYECTOS DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Rio Grande 28/08/2026.- La Municipalidad de Ushuaia a través de un trabajo articulado entre la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, Casa Ushuaia y Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, impulsa la convocatoria “Súmate a la Acción Climática en Ushuaia”.

Se trata de una iniciativa destinada a jóvenes de entre 15 y 24 años que residan en la ciudad y formen parte de una asociación, club, cooperadora o institución que busquen desarrollar proyectos vinculados al cuidado del ambiente y la lucha contra el cambio climático.

El jefe del Programa de Juventudes, Agustín Monzón destacó «el trabajo sostenido que realizó el municipio y permitió que Ushuaia fuera seleccionada, para formar parte del Youth Climate Action Fund (YCAF) de Bloomberg Philanthropies, en alianza con redes internacionales como C40».

Asimismo, explicó que «Ushuaia fue elegida entre 300 ciudades para integrar esta iniciativa, que contempla un fondo destinado a financiar microsubvenciones para proyectos impulsados por jóvenes que integren una organización no gubernamental reconocida ante la Inspección General de Justicia».

Luego de superar esta segunda etapa del programa, el funcionario indicó que “existe la expectativa de acceder a nuevas instancias de financiamiento que permitan fortalecer y ampliar los programas de acción climática desarrollados en la ciudad”.

La convocatoria busca propuestas relacionadas con economía circular y gestión sostenible de residuos, protección de la biodiversidad, turberas y reservas naturales urbanas, energías alternativas, reforestación con especies nativas, limpieza de costas, educación ambiental, concientización y participación comunitaria. Las iniciativas deberán identificar una problemática ambiental concreta y plantear soluciones que generen un impacto positivo y tangible en Ushuaia, en línea con los objetivos del Plan Local de Acción Climática (PLAC).

Los jóvenes interesados podrán consultar las bases y condiciones, elaborar su proyecto y completar el formulario de inscripción con la información de su equipo y propuesta, mediante la publicación en la página oficial del municipio ushuaia.gob.ar . Cabe mencionar que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 2 de octubre.