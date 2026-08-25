Tierra del Fuego sin rumbo energético: tras la salida de YPF, las inversiones migran a Chubut y Santa Cruz

Río Grande, 24 de agosto de 2026. El retiro de las principales operadoras petroleras de Tierra del Fuego —YPF, Roch y Crown Point— marcó el inicio de una crisis sin precedentes en la industria hidrocarburífera provincial. A la caída de más del 70% en la producción onshore de petróleo y gas se suma ahora la fuga de inversiones hacia otras provincias patagónicas, confirmando el fracaso de la política energética encabezada por la ministra Gabriela Castillo.

Un derrumbe productivo sin precedentes

Los datos oficiales de la Secretaría de Energía muestran un desplome histórico: la producción de petróleo cayó de 8.515 m³ en mayo a apenas 1.903 m³ en junio, mientras el gas natural se redujo de 28.000 millones de m³ a menos de 7.000 millones. La transición tras la salida de YPF fue caótica. Las nuevas operadoras —la empresa estatal Terra Ignis y la contratista privada Velitec— no lograron sostener la actividad ni garantizar el flujo de regalías, provocando un vacío productivo que golpea directamente las finanzas provinciales.

Inversiones que se van

Tras el fin de sus concesiones fueguinas, la compañía que operaba en la isla concentrará su inversión en El Tordillo (Chubut), donde proyecta desembolsar 30,5 millones de dólares. En total, el presupuesto nacional de la firma para 2026 asciende a 53,5 millones de dólares, de los cuales Tierra del Fuego no recibirá ni un centavo. Las nuevas inversiones se dirigirán a Chubut y Santa Cruz, dejando a la provincia más austral fuera del mapa energético.

La polémica Velitec

La contratación directa de Velitec, una empresa con capital de apenas 60 millones de pesos y antecedentes de cheques rechazados, se convirtió en el símbolo del desmanejo político. Su incapacidad técnica y financiera para operar los pozos onshore terminó por paralizar la producción y agravar la crisis.

Consecuencias económicas

La caída de la producción implica una retracción severa de las regalías en dólares, principal fuente de ingresos para el pago del bono provincial TFU27. Si la parálisis continúa, el gobierno fueguino enfrentará serias dificultades para cumplir con sus compromisos financieros y sostener el presupuesto corriente.

Tierra del Fuego perdió su industria hidrocarburífera. La salida de YPF, Roch y Crown Point, sumada a la gestión errática de Gabriela Castillo y la contratación de Velitec, dejó a la provincia sin producción, sin inversiones y sin futuro energético. Mientras Chubut y Santa Cruz captan millones de dólares, la isla se hunde en la inacción y el desmantelamiento de su principal motor económico.

Con información de www.lalicuadoratdf.com.ar y Costo Politico