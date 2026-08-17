Tierra del Fuego: provocación patronal en Mirgor, los Caputo ponen en marcha la reforma laboral.

Rio Grande 17/08/2026.- La familia Caputo pone en marcha la reforma laboral. Nuevamente es noticia Mirgor, la metalúrgica más grande del Tierra del Fuego. La empresa, propiedad de los Caputo, ha puesto en vigencia la ultraactividad y los llamados “derechos adquiridos” y ha desconocido un premio anual que se cobra desde hace 15 años, equivalente actualmente a 2,5 millones de pesos.

La UOM inició una serie de asambleas y paros parciales en reclamo del premio. La patronal respondió desvinculando a 300 trabajadores. El Ministerio de Trabajo local dictó una conciliación obligatoria con los despedidos adentro y la empresa firmó el acta de conciliación, pero dejó afuera a los 28 delegados del sindicato.

La patronal provoca este conflicto en un momento no casual: la intervención de la UOM. En cambio, hoy, esa negociación se mantendría con los interventores del gobierno.

Mañana habrá una nueva audiencia dentro de la conciliación, pero los delegados han sido expulsados de su lugar de trabajo.

La empresa no está en una baja de la producción; por el contrario, está urgida de producir por el sistema «justo a tiempo» de la industria automotriz. Sus intenciones son que, de los 300 cesanteados, quede afuera todo el activismo (unos 40 compañeros), reponer con nuevos trabajadores las necesidades de la producción y que no entren más a las dos plantas los delegados gremiales. Esto constituye un acto de despotismo sin límites reñido con todas las leyes laborales.

La respuesta ante los despidos y el desconocimiento de todos los delegados ha sido sumamente tibia. Furlán, el secretario general de la UOM intervenida, aún no se ha pronunciado, no hay un esquema de acciones preparatorias, como un plenario general de comisiones internas y cuerpos de delegados de apoyo al conflicto, lo que debilita al conjunto de los trabajadores de las plantas de Rio Grande.

Vencido los plazos de conciliación, está planteado luchar por la reincorporación de todos los cesanteados, el reconocimiento pleno de la vida gremial y, fundamentalmente, que no se cambie el eje inicial del conflicto: el pago del premio anual, un derecho adquirido de los trabajadores de Mirgor desde hace muchos años.

con información de politicaobrera.com/