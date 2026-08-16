TIERRA DEL FUEGO PERDIÓ MÁS DE 14.000 TRABAJADORES REGISTRADOS DESDE DICIEMBRE DE 2023

En *diciembre de 2023, la provincia registraba 79.974 trabajadores. En mayo de 2026, esa cifra había descendido a 65.953.
14.021 trabajadores menos
Caída acumulada: -17,5%
Esto significa que, *por cada 100 trabajadores registrados que contabilizaba el sistema en diciembre de 2023, en mayo de 2026 quedan aproximadamente 82,5.
Y la tendencia reciente continúa siendo negativa.
Entre *diciembre de 2025 y mayo de 2026, el registro pasó de **69.690 a 65.953 trabajadores:
3.737 trabajadores menos
-5,4% en apenas cinco meses
La comparación interanual confirma el deterioro:
Mayo 2025: *69.528*
Mayo 2026: *65.953*
3.575 trabajadores menos en un año (-5,1%)
El dato adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa la serie histórica: en mayo de 2026, Tierra del Fuego se encuentra apenas *1.183 trabajadores por encima del mínimo registrado desde 2015*, ocurrido en mayo de 2020, en plena pandemia.
EL IMPACTO NO TERMINA EN EL EMPLEO*
La pérdida de trabajo registrado también significa menos ingresos disponibles dentro de la economía provincial.
A valores salariales actuales, estimamos una *pérdida potencial acumulada de entre $456 mil millones y $523 mil millones en masa salarial* desde diciembre de 2023.
Son ingresos que dejan de alimentar, directa o indirectamente, el circuito económico provincial:
menos consumo
menos ventas en comercios
menor capacidad de pago de los hogares
menor actividad económica local
*La pérdida de empleo no afecta solamente a quienes pierden su trabajo. Su impacto se transmite al conjunto de la economía fueguina.
Según los datos elaborados por Neodelfos a partir de los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), las cifras clave sobre el empleo en la provincia muestran la siguiente evolución:
Evolución del Empleo Registrado
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Diciembre 2023: 79.974 trabajadores registrados.
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Mayo 2026: 65.953 trabajadores registrados.
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Pérdida acumulada: 14.021 puestos de trabajo menos (-17,5%).
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Relación: Por cada 100 trabajadores registrados en diciembre de 2023, actualmente quedan aproximadamente 82,5.
Aceleración Reciente y Comparación Interanual
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Diciembre 2025 a Mayo 2026: En apenas cinco meses se perdiendo 3.737 puestos (-5,4%).
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Mayo 2025 a Mayo 2026: Caída de 3.575 trabajadores registrados (-5,1%).
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Perspectiva histórica: El nivel actual (65.953) ubica a la provincia a tan solo 1.183 trabajadores por encima del mínimo registrado desde 2015, el cual se produjo durante el punto crítico de la pandemia en mayo de 2020.
Impacto Económico Local
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Masa salarial: Se estima una pérdida potencial acumulada entre $456 mil millones y $523 mil millones a valores actuales.
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Efecto multiplicador: La reducción del empleo no se limita al sector directamente afectado, sino que contrae la venta en comercios locales, disminuye la capacidad de pago de los hogares y deprime la actividad económica general de la isla.
Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Elaboración y estimaciones: Neodelfos.