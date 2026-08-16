TIERRA DEL FUEGO PERDIÓ MÁS DE 14.000 TRABAJADORES REGISTRADOS DESDE DICIEMBRE DE 2023

Tierra del Fuego 16/08/2026.- Los datos de la *Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)* muestran un fuerte deterioro del trabajo registrado en Tierra del Fuego durante los últimos dos años y medio.

En *diciembre de 2023, la provincia registraba 79.974 trabajadores. En mayo de 2026, esa cifra había descendido a 65.953.

14.021 trabajadores menos

Caída acumulada: -17,5%

Esto significa que, *por cada 100 trabajadores registrados que contabilizaba el sistema en diciembre de 2023, en mayo de 2026 quedan aproximadamente 82,5.

Y la tendencia reciente continúa siendo negativa.

Entre *diciembre de 2025 y mayo de 2026, el registro pasó de **69.690 a 65.953 trabajadores:

3.737 trabajadores menos

-5,4% en apenas cinco meses

La comparación interanual confirma el deterioro:

Mayo 2025: *69.528*

Mayo 2026: *65.953*

3.575 trabajadores menos en un año (-5,1%)

El dato adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa la serie histórica: en mayo de 2026, Tierra del Fuego se encuentra apenas *1.183 trabajadores por encima del mínimo registrado desde 2015*, ocurrido en mayo de 2020, en plena pandemia.

EL IMPACTO NO TERMINA EN EL EMPLEO*

La pérdida de trabajo registrado también significa menos ingresos disponibles dentro de la economía provincial.

A valores salariales actuales, estimamos una *pérdida potencial acumulada de entre $456 mil millones y $523 mil millones en masa salarial* desde diciembre de 2023.

Son ingresos que dejan de alimentar, directa o indirectamente, el circuito económico provincial:

menos consumo

menos ventas en comercios

menor capacidad de pago de los hogares

menor actividad económica local

*La pérdida de empleo no afecta solamente a quienes pierden su trabajo. Su impacto se transmite al conjunto de la economía fueguina.

Según los datos elaborados por Neodelfos a partir de los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), las cifras clave sobre el empleo en la provincia muestran la siguiente evolución:

Evolución del Empleo Registrado

Diciembre 2023: 79.974 trabajadores registrados.

Mayo 2026: 65.953 trabajadores registrados.

Pérdida acumulada: 14.021 puestos de trabajo menos (-17,5%).

Relación: Por cada 100 trabajadores registrados en diciembre de 2023, actualmente quedan aproximadamente 82,5.

Aceleración Reciente y Comparación Interanual

Diciembre 2025 a Mayo 2026: En apenas cinco meses se perdiendo 3.737 puestos (-5,4%).

Mayo 2025 a Mayo 2026: Caída de 3.575 trabajadores registrados (-5,1%).

Perspectiva histórica: El nivel actual (65.953) ubica a la provincia a tan solo 1.183 trabajadores por encima del mínimo registrado desde 2015, el cual se produjo durante el punto crítico de la pandemia en mayo de 2020.

Impacto Económico Local

Masa salarial: Se estima una pérdida potencial acumulada entre $456 mil millones y $523 mil millones a valores actuales.

Efecto multiplicador: La reducción del empleo no se limita al sector directamente afectado, sino que contrae la venta en comercios locales, disminuye la capacidad de pago de los hogares y deprime la actividad económica general de la isla.

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Elaboración y estimaciones: Neodelfos.