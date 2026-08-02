Tierra del Fuego la segunda provincia mas endeudada de la patagonia con prestamos bancarios y tarjetas de crédito.

Un reciente relevamiento elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y difundido por la diputada nacional Julia Strada expuso la crítica situación que atraviesan las finanzas del hogar: Chubut se posicionó como la tercera provincia con mayor mora bancaria del país, donde los saldos atrasados superan, en promedio, los 4 millones de pesos por persona.
El estudio, que analiza la conducta crediticia con datos a mayo de 2026, refleja la fuerte presión que sufren los ingresos familiares. A nivel nacional, la mora promedio con entidades bancarias tradicionales se ubica en $3.031.476. Sin embargo, los distritos del Sur marcaron una brecha sustancial frente al centro y norte argentino, acaparando de manera contundente los primeros puestos del ranking.
El ranking del endeudamiento: la Patagonia en la cima
Los montos más elevados de deuda morosa en el sistema bancario tradicional corresponden casi de forma exclusiva a las provincias australes:
Santa Cruz: Lidera el país con un promedio de $4,7 millones.
Tierra del Fuego: Ocupa el segundo lugar con $4,5 millones.
Chubut: Se ubica en el tercer escalón con $4,2 millones por persona.
Neuquén: Completa el bloque superior con $4,1 millones.
Río Negro: Registra un promedio de $3,3 millones.
De esta manera, el territorio chubutense supera holgadamente los registros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($3,9 millones) y distritos de gran volumen económico como Córdoba ($3,1 millones) o la provincia de Buenos Aires ($3 millones). En el extremo opuesto de la tabla, Misiones presenta la mora bancaria más baja del país, con un promedio de $2,3 millones.
Financieras, tarjetas y la trampa del endeudamiento múltiple
El estrés financiero en los hogares no se limita a los créditos de la banca tradicional. El informe del CEPA evaluó además a los Proveedores de Crédito No Financiero (que incluyen tarjetas comerciales, casas de crédito y plataformas fintech). En este segmento, la mora promedio en el país asciende a $745.385, mientras que en Chubut la cifra escala hasta los $971.255, quedando una vez más en los niveles más altos junto a Santa Cruz ($1,09 millones), Neuquén ($1,06 millones) y Tierra del Fuego ($1,05 millones).
El escenario más complejo se observa en las familias que arrastran deudas atrasadas en simultáneo, utilizando el plástico o préstamos personales para tapar huecos en ambos sistemas a la vez. Para este grupo de endeudamiento múltiple, el saldo en rojo promedio nacional llega a $1.960.602, pero en Chubut se dispara a los $2,4 millones, liderando la estadística regional a la par de Tierra del Fuego ($2,9 millones) y Santa Cruz ($2,6 millones).
Al consolidar la totalidad del sistema financiero -contabilizando a todas las personas que registran algún préstamo en mora en cualquiera de las modalidades-, el compromiso financiero promedio en Chubut alcanza los $1,9 millones.
Las cifras confirman que la combinación entre el elevado costo de vida propio de la Patagonia y la pérdida de capacidad de compra ha empujado a miles de familias chubutenses a apelar al financiamiento no solo para bienes durables, sino para cubrir el presupuesto cotidiano, cayendo en una espiral de morosidad difícil de revertir.
Fuente: CEPA