Tierra del Fuego la segunda provincia mas endeudada de la patagonia con prestamos bancarios y tarjetas de crédito.

Tierra del Fuego 02/08/2026.- Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló la radiografía del endeudamiento familiar. La Patagonia encabeza de forma contundente los saldos en rojo, empujada por la pérdida de poder adquisitivo y el costo de vida de la región. Tierra del Fuego: Ocupa el segundo lugar con $4,5 millones.

Un reciente relevamiento elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y difundido por la diputada nacional Julia Strada expuso la crítica situación que atraviesan las finanzas del hogar: Chubut se posicionó como la tercera provincia con mayor mora bancaria del país, donde los saldos atrasados superan, en promedio, los 4 millones de pesos por persona.

El estudio, que analiza la conducta crediticia con datos a mayo de 2026, refleja la fuerte presión que sufren los ingresos familiares. A nivel nacional, la mora promedio con entidades bancarias tradicionales se ubica en $3.031.476. Sin embargo, los distritos del Sur marcaron una brecha sustancial frente al centro y norte argentino, acaparando de manera contundente los primeros puestos del ranking.

El ranking del endeudamiento: la Patagonia en la cima

Los montos más elevados de deuda morosa en el sistema bancario tradicional corresponden casi de forma exclusiva a las provincias australes:

Santa Cruz: Lidera el país con un promedio de $4,7 millones.

Tierra del Fuego: Ocupa el segundo lugar con $4,5 millones.

Chubut: Se ubica en el tercer escalón con $4,2 millones por persona.

Neuquén: Completa el bloque superior con $4,1 millones.

Río Negro: Registra un promedio de $3,3 millones.

De esta manera, el territorio chubutense supera holgadamente los registros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($3,9 millones) y distritos de gran volumen económico como Córdoba ($3,1 millones) o la provincia de Buenos Aires ($3 millones). En el extremo opuesto de la tabla, Misiones presenta la mora bancaria más baja del país, con un promedio de $2,3 millones.

Financieras, tarjetas y la trampa del endeudamiento múltiple

El estrés financiero en los hogares no se limita a los créditos de la banca tradicional. El informe del CEPA evaluó además a los Proveedores de Crédito No Financiero (que incluyen tarjetas comerciales, casas de crédito y plataformas fintech). En este segmento, la mora promedio en el país asciende a $745.385, mientras que en Chubut la cifra escala hasta los $971.255, quedando una vez más en los niveles más altos junto a Santa Cruz ($1,09 millones), Neuquén ($1,06 millones) y Tierra del Fuego ($1,05 millones).

El escenario más complejo se observa en las familias que arrastran deudas atrasadas en simultáneo, utilizando el plástico o préstamos personales para tapar huecos en ambos sistemas a la vez. Para este grupo de endeudamiento múltiple, el saldo en rojo promedio nacional llega a $1.960.602, pero en Chubut se dispara a los $2,4 millones, liderando la estadística regional a la par de Tierra del Fuego ($2,9 millones) y Santa Cruz ($2,6 millones).

Al consolidar la totalidad del sistema financiero -contabilizando a todas las personas que registran algún préstamo en mora en cualquiera de las modalidades-, el compromiso financiero promedio en Chubut alcanza los $1,9 millones.

Las cifras confirman que la combinación entre el elevado costo de vida propio de la Patagonia y la pérdida de capacidad de compra ha empujado a miles de familias chubutenses a apelar al financiamiento no solo para bienes durables, sino para cubrir el presupuesto cotidiano, cayendo en una espiral de morosidad difícil de revertir.

Fuente: CEPA