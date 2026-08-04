Tierra del Fuego: El Poder Judicial desarrollará durante agosto un cronograma de actividades por el Mes de la Lactancia

Tierra del Fuego 04/08/2026.- La propuesta es impulsada por la Oficina de Bienestar Laboral (OBL), en conjunto con la Coordinación de Políticas Institucionales de Acceso a Justicia, la Mesa de Mujeres de la Unión de Empleados de Justicia y la Municipalidad de Río Grande. La iniciativa se enmarca en el programa “+Bienestar”, que busca promover prácticas organizacionales saludables y fortalecer el bienestar de quienes integran la institución.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Poder Judicial llevará adelante durante todo agosto un cronograma de actividades destinado a promover la lactancia como un derecho, fortalecer las políticas de cuidado y difundir los recursos de acompañamiento disponibles tanto para el personal judicial como para la comunidad.

La propuesta es impulsada por la Oficina de Bienestar Laboral (OBL), en conjunto con la Coordinación de Políticas Institucionales de Acceso a Justicia, la Mesa de Mujeres de la Unión de Empleados de Justicia y la Municipalidad de Río Grande. La iniciativa se enmarca en el programa “+Bienestar”, que busca promover prácticas organizacionales saludables y fortalecer el bienestar de quienes integran la institución.

El cronograma contempla acciones de capacitación, sensibilización y difusión con el objetivo de acompañar a las personas que transitan la maternidad y la paternidad, visibilizar los dispositivos existentes y promover entornos laborales que favorezcan la corresponsabilidad en las tareas de cuidado.

Entre las actividades previstas se encuentran una capacitación interinstitucional abierta a la comunidad sobre lactancia, derechos y políticas de cuidado en el ámbito laboral; una charla organizada por la Oficina de Bienestar Laboral sobre crianza y bienestar laboral; la difusión de cápsulas audiovisuales con recomendaciones de un médico obstetra; y la presentación de un recursero institucional con información sobre los espacios y dispositivos de acompañamiento disponibles en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

Asimismo, durante la campaña el Poder Judicial reforzará la difusión de los lactarios habilitados en los edificios de Tribunales de los distritos judiciales Norte y Sur, que contarán con llamadores electrónicos para facilitar el acceso de las personas en período de lactancia sin que pierdan su turno de atención.

De igual forma, en este mes la Oficina de Bienestar Laboral brindará un espacio de acompañamiento psicoemocional a quienes atraviesan la maternidad o la paternidad, desde la llegada de un hijo o hija hasta el regreso al trabajo.

Desde el Poder Judicial destacaron que esta iniciativa busca fortalecer una cultura institucional basada en el cuidado, la equidad y el respeto por los derechos, con condiciones que favorezcan el bienestar de las personas y una justicia cada vez más cercana y sensible a las necesidades de la comunidad.