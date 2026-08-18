Tierra del Fuego: el colapso de Autofarma y la deuda del gobierno de Melella que asfixia a 200 trabajadores.

Rio Grande 18/08/2026.- La crisis de Autofarma se transformó en un símbolo del abandono estatal en Tierra del Fuego. En las últimas semanas, la cadena de farmacias cerró 17 sucursales en distintas localidades de la Patagonia, dejando a 200 trabajadores en la incertidumbre.

Cierre masivo de sucursales

Los testimonios de empleados revelan que:

“Ya cierran todas. En este momento las únicas dos que estaban operativas en Tierra del Fuego también van a pasar o ya están cerradas”.

El proceso fue progresivo: primero El Calafate, luego Río Gallegos, 28 de Noviembre, Los Antiguos, y finalmente el cierre masivo de la semana pasada.

La deuda millonaria del Gobierno

El mayor deudor de Autofarma es el Gobierno de Tierra del Fuego y la obra social OSEF.

La deuda total asciende a 5.000 millones de pesos , de los cuales 4.000 millones corresponden a OSEF y al área social provincial .

, de los cuales . En contraste, otras provincias como Santa Cruz y mutuales privadas pagaron en tiempo y forma, dejando en evidencia que el incumplimiento es exclusivo del Estado fueguino.

Ministerio ausente y sindicato debilitado

Los trabajadores denuncian que el Ministerio de Trabajo exige “papeles firmados” para intervenir, mientras el sindicato permanece ausente en Río Grande y Ushuaia.

“Si no hay un papel firmado, ellos no pueden actuar. Todo queda en entre dichos”.

La sede sindical en Río Gallegos es la única activa, lo que deja a los empleados de Tierra del Fuego sin representación efectiva.

Impacto en los trabajadores

Los empleados llevan tres meses sin cobrar su sueldo completo .

. Apenas recibieron un 20% de lo adeudado en el último pago parcial.

en el último pago parcial. La empresa anunció que enviará telegramas de despido para formalizar la liquidación, aunque no hay garantías de pago.

para formalizar la liquidación, aunque no hay garantías de pago. “La lucha va a ser difícil para todos los compañeros, porque tenemos que cobrar los sueldos, tenemos que cobrar liquidaciones y hoy en día el panorama no es nada alentador”.

La situación de Autofarma desnuda el vaciamiento institucional y financiero del Gobierno de Tierra del Fuego. Mientras otras provincias cumplen con sus obligaciones, la deuda local asfixia a una empresa con décadas de trayectoria y deja a cientos de familias sin ingresos.

El cierre de farmacias y la falta de respuesta oficial consolidan la percepción de un Estado en retirada, incapaz de sostener servicios básicos y de garantizar derechos laborales. Tierra del Fuego enfrenta no solo una crisis sanitaria y social, sino también un colapso de confianza en sus instituciones.

Fuente: Aire Libre