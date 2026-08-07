RÍO GRANDE CELEBRA EL MES DE LAS INFANCIAS CON UNA AGENDA PARA TODA LA FAMILIA

Rio Grande 07/08/2026.- Durante agosto, diferentes áreas municipales llevarán adelante propuestas destinada a las infancias y sus familias. Habrá actividades recreativas, culturales y comerciales en diferentes barrios de la ciudad, a través de las cuales se promoverá el juego, el encuentro, la creatividad, la inclusión y el fortalecimiento de la economía local.

En el marco del Mes de las Infancias, el Municipio de Río Grande llevará adelante una agenda de actividades pensadas para que las niñas, niños junto a sus familias disfruten del mes con propuestas recreativas, culturales e inclusivas en diferentes espacios de la ciudad.

La organización es llevada adelante de forma articulada por distintas áreas municipales con el objetivo de generar espacios de encuentro para toda la comunidad, promoviendo el derecho al juego, el acceso a la cultura, la participación, el aprendizaje y el acompañamiento a las familias riograndenses.

Respecto al cronograma de la actividades, comenzarán el sábado 8 y domingo 9 con una nueva edición en el Paseo Canto del Viento, espacio que abrirá sus puertas de 16 a 20 horas junto a las y los emprendedores locales.

A su vez, ese mismo sábado el Paseo será escenario de la propuesta “Desafío de ingenio: Ajedrez y Cubo Rubik”, una propuesta orientada al desarrollo del pensamiento estratégico, la lógica y la concentración. Durante la jornada habrá partidas recreativas de ajedrez, espacios de aprendizaje junto a jugadores con experiencia, desafíos de Cubo Rubik, demostraciones y sectores de práctica para participantes de todas las edades.

Durante el fin de semana, el Municipio también desarrollará la primera jornada de “Viajes por los Derechos”, una iniciativa que recorrerá diferentes barrios durante los sábados del 8, el 15 y el 22 de agosto, con estaciones temáticas, actividades creativas, sorteos y una “Hora Distendida”, la cual está diseñada para garantizar una experiencia accesible e inclusiva para las infancias.

Por otro lado, el domingo 9 de agosto, de 11 a 20 horas, se realizará una nueva edición de “El mercado en tu barrio” que tendrá lugar en el Polideportivo Carlos Margalot. Allí las vecinas y vecinos podrán acceder a alimentos, productos esenciales, producción local y una oferta especial de juguetes a precios populares, en pos de facilitar las compras por el Mes de las Infancias.

La agenda continuará el sábado 15 y domingo 16 de agosto con el “Paseo Encantado – Edición Disney”, una propuesta temática que transformará el Paseo Canto del Viento en un espacio de fantasía para disfrutar en familia. Habrá emprendedores, sectores ambientados, juegos, trivias, música y un desfile de disfraces inspirado en los personajes de Disney, invitando a grandes y chicos a compartir una tarde de magia y diversión.

El área de Cultura estará acompañando las jornadas con la presentación de la Banda Municipal de Música y la Orquesta Kayén. Además, la Banda Municipal de Música finalizará el Mes de las Infancias con un gran concierto que se desarrollará el 30 de agosto en la Casa de la Cultura a las 19 horas.

Mediante esta agenda, el Estado Municipal reafirma su compromiso con las infancias, promoviendo espacios de recreación, aprendizaje, inclusión y participación, al mismo tiempo que acompaña el desarrollo de emprendedores, productores y artistas locales.