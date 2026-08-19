RÍO GRANDE AVANZA EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA CHACRA AGROEXPERIMENTAL “GERMÁN ASENCIO”

Rio Grande 19/08/2026.- El Municipio lleva adelante una importante inversión para poner en funcionamiento este nuevo espacio destinado a fortalecer la producción local de alimentos, promover la investigación y generar nuevas capacidades productivas en Río Grande.

La Chacra Agroexperimental “Germán Asencio”, ubicada en el barrio Ex Apymema, será un espacio destinado a la investigación, experimentación, capacitación y transferencia de conocimientos vinculados a la producción local de alimentos.

La chacra lleva su nombre en homenaje a Germán Asencio, histórico productor de Río Grande, recuperando la identidad productiva del predio y proyectándola hacia una nueva etapa vinculada a la innovación y la generación de conocimientos adaptados a las condiciones de Tierra del Fuego.

Actualmente se realizan trabajos de refacción, acondicionamiento y generación de nueva infraestructura, con el objetivo de poner en funcionamiento distintas unidades productivas y experimentales junto al inicio de una nueva temporada productiva.

En una primera etapa, se desarrollarán experiencias vinculadas a los sectores frutihortícola y avícola, tanto bajo cubierta como a cielo abierto. Se trabajará con frutas finas como frambuesas, moras, grosellas, casís y corinto, además de cultivos como papa, cebolla, zanahoria y ajo.

Uno de los principales proyectos será la primera plantinera de frutillas de Tierra del Fuego, que permitirá avanzar en la producción local de plantas y generar capacidades para acompañar a productores interesados en incorporar este cultivo. La iniciativa se desarrollará en articulación con RG Activa.

También se realizarán ensayos de distintas variedades de forraje junto al INTA y experiencias de hidroponía y acuaponía, incorporando nuevas tecnologías y sistemas de producción adaptados a las condiciones locales.

La función de la chacra será principalmente demostrativa: investigar, experimentar y generar información concreta sobre qué se puede producir en Río Grande, para luego transferir esos conocimientos y herramientas al entramado productivo.

Asimismo, el espacio se integrará a las políticas productivas municipales. Uno de sus invernaderos funcionará como punto de retiro de plantines del programa RGA Agroproductiva, que actualmente supera los 2 millones de plantines entregados por temporada. También será sede de entregas y capacitaciones del programa Soberanía Alimentaria en Casa.

A su vez, se proyecta que la Chacra sea un espacio abierto a productores, instituciones educativas y científicas y a la comunidad, con articulación junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, escuelas técnicas y otros establecimientos educativos.

El secretario de Desarrollo Productivo, Lic. Facundo Armas, sostuvo que “esta chacra forma parte de una decisión política de nuestro intendente Martín Perez de pensar a la producción de alimentos como un sector estratégico para el desarrollo de Río Grande, por su capacidad para generar empleo, conocimiento y nuevas capacidades productivas”.

“Queremos que este espacio sea un verdadero nodo de la producción local, donde podamos investigar, experimentar, formar y demostrar todo el potencial productivo que tiene Río Grande. Estamos realizando una inversión importante para mostrar, a partir de experiencias concretas, que acá se puede producir”, afirmó.

La puesta en marcha de la Chacra Agroexperimental “Germán Asencio” forma parte de la estrategia alimentaria urbana del Municipio de Río Grande, que busca fortalecer la producción local, ampliar las capacidades productivas y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

El Municipio continúa trabajando para formalizar su puesta en funcionamiento junto al inicio de una nueva temporada productiva, consolidando un espacio que vinculará al Estado, productores, instituciones educativas y científicas, organismos técnicos y la comunidad.