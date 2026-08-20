Renovación sindical en Tierra del Fuego: Federico Villone asumió la conducción de la UEJN en Tierra del Fuego.

Ushuaia 20/08/2026.- La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) en Tierra del Fuego atraviesa una etapa de renovación y consolidación. Federico Villone de 37 años, asumió recientemente como secretario general tras las elecciones de mayo que definieron la conducción para el período 2026-2030. Su llegada marca el cierre de un proceso iniciado en 2022, cuando la seccional fue intervenida por denuncias de irregularidades y causas penales contra antiguos dirigentes. Él mismo encabezó aquella intervención durante once meses, dejando luego una comisión directiva joven que hoy integra y conduce.

En Dialogo con Fm Centro, Federico Villone subraya que la UEJN promueve la participación de jóvenes y mujeres en roles de liderazgo, reflejando la composición real del Poder Judicial. “La renovación es necesaria, pero debe ir acompañada de formación sindical y vocación de servicio”, afirma, destacando la importancia de recuperar valores comunitarios frente al avance de lógicas individualistas.

En la entrevista, reconoce el escepticismo social hacia los gremios y plantea dos dimensiones de la crítica: por un lado, los ataques de sectores que buscan flexibilizar derechos laborales; por otro, las conductas cuestionables de algunos dirigentes. Frente a ello, propone autocrítica, apertura y hábitos nuevos que devuelvan legitimidad a las organizaciones sindicales. “No hay mayor fortaleza que ser representativo para la gente”, sostiene.

El dirigente también enfatiza el rol del Poder Judicial como garante de derechos en una sociedad en crisis, y la necesidad de abrirlo a la comunidad. Desde el gremio, asegura que no solo se defienden salarios y condiciones laborales, sino que se busca marcar un rumbo institucional y político. En ese sentido, reivindica la tradición justicialista de los sindicatos como columna vertebral del movimiento obrero y reclama que el sindicalismo vuelva a tener protagonismo en la discusión política nacional.

Villone advierte sobre la polarización electoral y la falta de proyectos sólidos que den respuesta a problemas concretos como el endeudamiento de las familias, la precarización laboral y la pobreza entre trabajadores formales. Critica la fragmentación social y sindical, y llama a construir una “unidad de concepción” que trascienda coyunturas electorales. “La comunidad necesita representaciones reales y legítimas, no armados partidocráticos que terminan defraudando”, señala.

Finalmente, plantea que el sindicalismo no puede limitarse a ser “músculo político” de candidatos, sino que debe sentarse en la mesa de discusión para definir proyectos de país. Su visión apunta a un sindicalismo activo, con vocación de servicio y capacidad de incidir en la política, en defensa de los trabajadores y de un modelo comunitario que garantice techo, trabajo digno y futuro para las nuevas generaciones.

Fuente: FM Centro Ushuaia.