RECICLÁ Y GANÁ: LOS ESTUDIANTES RECOLECTARON MÁS DE 4.000 KILOS DE BOTELLAS PET EN LA PRIMERA JORNADA

Rio Grande 18/08/2026.- El Municipio dio inicio a una nueva edición del certamen ambiental que convoca a estudiantes de nivel secundario para participar de diferentes jornadas vinculadas al reciclaje, la economía circular y el cuidado del ambiente. La primera instancia estuvo centrada en la recolección y pesaje parcial de botellas PET Nº1.

Por medio de “Reciclá y Ganá”, el Municipio, a través de la secretaría de Gestión Ciudadana, continúa promoviendo la participación activa de las juventudes en acciones que contribuyen al cuidado de la ciudad y, al mismo tiempo, fortalecen la educación y la conciencia ambiental.

En este marco, se llevó a cabo la primera Jornada Circular, en la que participaron 16 colegios y se realizó el pesaje parcial de las botellas PET N.º 1 recolectadas, alcanzando un total de 4.226 kilos.

El próximo sábado se desarrollará la jornada “Eco-Tapitas”, una propuesta que se trabaja de manera conjunta con la asociación Mujeres Voluntarias de la Fundación Garrahan. En esta instancia, equipos de estudiantes deberán clasificar tapas plásticas según diferentes colores para luego realizar su pesaje, combinando la competencia con una acción de carácter solidario.

En de mencionar que “Reciclá y Ganá” contará con diferentes propuestas que permitirán a las instituciones educativas sumar puntos a lo largo de su desarrollo para la clasificación general y el certamen culminará con una instancia de cierre y premiación, reconociendo el compromiso y la participación de las instituciones educativas.

Al respecto, la subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini subrayó: “estamos muy contentos de que las juventudes sigan involucrándose y preocupándose por mantener limpia nuestra ciudad. Cada botella de PET que se recupera significa una acción más en favor del cuidado de Río Grande y del ambiente. Es muy importante ver cómo las familias y los jóvenes se comprometen y participan, más allá del incentivo que pueda significar el premio, porque demuestra que existe una verdadera conciencia y voluntad de cuidar nuestro entorno”.

Galichini destacó que “para nosotros es un orgullo que las juventudes quieran involucrarse activamente en el cuidado de la ciudad y del ambiente. El próximo sábado vamos a trabajar junto a la Fundación Garrahan en la selección de tapitas, colaborando con la enorme tarea que llevan adelante día a día desde la institución”.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa impulsando iniciativas que fortalecen la conciencia ecológica y el rol activo de los y las jóvenes en el cuidado de la ciudad.