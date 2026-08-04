PROVINCIA GRANDE ARTICULA ACCIONES PARA PROTEGER LAS TIERRAS Y LOS RECURSOS FUEGUINOS

Rio Grande 04/08/2026.- El legislador provincial Matías Lapadula y la concejal de Ushuaia Daiana Freiberger, ambos representantes de Provincia Grande, se reunieron en la capital fueguina para avanzar en una agenda común destinada a proteger las tierras, los recursos y los activos estratégicos de Tierra del Fuego.

La reunión se desarrolló en el marco de la preocupación del espacio ante el proyecto que el Gobierno nacional pretende tratar el próximo 6 de agosto en el Senado, con el objetivo de eliminar las restricciones a la compra y tenencia de tierras por parte de personas y capitales extranjeros.

Durante el encuentro, dialogaron sobre los proyectos impulsados por el bloque Provincia Grande en el Concejo Deliberante de Ushuaia y sobre la iniciativa presentada por Lapadula en la Legislatura provincial. Además, analizaron las acciones que se llevarán adelante en Río Grande para fortalecer las herramientas locales, resguardar el territorio y garantizar un desarrollo planificado en toda la provincia.

Freiberger sostuvo que “desde el Concejo Deliberante de Ushuaia estamos trabajando en propuestas concretas para proteger los activos estratégicos de nuestra ciudad. Los municipios no pueden quedar como simples espectadores frente a decisiones nacionales que pueden condicionar su crecimiento y su desarrollo futuro”.

Por su parte, Lapadula afirmó que “la defensa de nuestro territorio requiere una respuesta articulada entre los distintos ámbitos del Estado. Por eso, mantenemos una conversación permanente con el intendente Martín Perez para analizar qué herramientas legislativas podemos impulsar, tanto a nivel local como provincial. Nuestra tierra representa recursos, soberanía y futuro para todos los fueguinos”.

Desde Provincia Grande reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para poner límites a las iniciativas nacionales que puedan afectar el patrimonio fueguino y condicionar las decisiones estratégicas de la provincia.