Peligran 200 puestos de trabajo Conflicto en Tierra del Fuego: la UOM lanzó un paro contra el desmantelamiento del ensamble de aires acondicionados

Rio Grande 01/08/2026..- La Seccional Río Grande de la UOM lanzó un paro para el miércoles 5 de agosto frente al proyecto de las cámaras empresarias de Tierra del Fuego de importar kits prefabricados. Advierten que la medida amenaza 200 empleos directos en las líneas de montaje y golpea también al personal jerárquico afiliado a ASIMRA.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Río Grande, a través de su Congreso de Delegados, aprobó por unanimidad la declaración de un paro de actividades con movilización para el próximo miércoles 5 de agosto. La medida de fuerza, que paralizará las plantas industriales entre las 13:00 y las 17:00 horas, es la respuesta ante la notificación formal de que las cámaras empresarias pretenden recortar o eliminar etapas clave del proceso de fabricación local de equipos de aire acondicionado y componentes electrónicos.

Importación de piezas e impacto directo en los talleres

La UOM denuncia un intento de las patronales por sustituir la mano de obra industrial que se realiza en la isla por insumos presoldados e integrados traídos desde el exterior. Las modificaciones operativas amenazan de forma directa unos 200 puestos de trabajo en los talleres locales.

Durante una conferencia de prensa, el secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, expuso la gravedad del proyecto planteado por el sector privado: “Es un efecto que puede traer como consecuencia la reducción de hasta el 60% de los puestos de trabajo de las líneas de aire acondicionado, porque la mayoría de las partes y tareas que se desarrollan serían integradas, como es todo lo que es tubería, placas, trabajos de inserción manual”.

El titular de la seccional remarcó además que la intención de traer los equipos semilistos «viene a borrar todo lo que ha sido una conquista histórica» ligada al régimen de promoción industrial. Ante este escenario, precisó que la huelga busca que «los distintos sectores que tienen alguna responsabilidad política en la provincia asuman su rol y se pongan a trabajar en la búsqueda de algún resultado que contenga los puestos de trabajo».

Efecto en cadena sobre ASIMRA

Desde la organización gremial hicieron especial énfasis en que la protesta del 5 de agosto constituye una acción preventiva. El objetivo es frenar el achique de las líneas de montaje antes de que se formalicen las cesantías de los operarios.

A su vez, advirtieron que la eventual pérdida de procesos productivos causará un daño transversal en la cadena valor:

Supervisión y jerárquicos: Pone en incertidumbre las fuentes laborales de los supervisores y técnicos afiliados a la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA) .

Pone en incertidumbre las fuentes laborales de los supervisores y técnicos afiliados a la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina . Servicios contratados: Afecta a las firmas proveedoras de logística, servicios de mantenimiento y limpieza dentro del parque industrial de Río Grande.

Un conflicto marcado por paritarias y la unificación de escalas

El conflicto por las líneas de aire acondicionado estalla en medio de un clima enrarecido para el sector metalúrgico en Tierra del Fuego. Las plantas electrónicas locales vienen registrando esquemas de suspensiones rotativas y ofrecimientos de retiros voluntarios debido a la baja del consumo interno.

En paralelo, la medida de fuerza se cruzará con las discusiones paritarias que la UOM entabla a nivel nacional y con el debate interno para avanzar en la unificación de los esquemas salariales entre los trabajadores de Río Grande y Ushuaia. Desde el gremio metalúrgico ratificaron que, si la parte empresaria no garantiza la continuidad de las líneas completas de ensamble, el paro del próximo miércoles será el punto de partida de un plan de lucha de mayor alcance en toda la provincia.

Fuente: Mundo Gremial