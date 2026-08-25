PAMI en crisis: suspensión de prestaciones y un escándalo judicial que desnuda el vaciamiento del sistema de salud a manos de los libertarios.

Rio Grande 25/08/2026.- El sistema de salud del PAMI atraviesa un escenario crítico caracterizado por la suspensión masiva de prestaciones médicas en varias provincias y graves investigaciones judiciales sobre el desvío de fondos millonarios. La combinación de parálisis en la atención y corrupción institucional golpea de lleno a los jubilados, el sector más vulnerable de la sociedad. El escándalo de Tierra del Fuego se intenta tapar de todas formas, tanto mediática, como políticamente quizá porque los responsables máximos son libertarios y el ultimo director designado en Ushuaia es el tío de Santiago Puli, hay que recordar que este sujeto antes de ingresar por la ventana al sistema previsional mas grande de América latina, era vendedor de pizzas caseras que el mismo promocionaba en sus redes sociales, aquí aplica una frase muy usada por nosotros, «el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está capacitado». En nuestra ciudad la directora es Ivana González una ex docente y empleada bancaria.

Los casos de corrupción en el PAMI, referidos al desvió de fondos, en Tierra del Fuego no se tratan, solo algunos medios libres nos hacemos eco de los padecimientos de mas de 14000 jubilados de ANSES en la provincia que tienen acceso a esa obra social, pero, para la mayoría es mas conveniente meterlo bajo la alfombra de la corruptela generalizada que rodea a los libertarios.



La investigación apunta al período de gestión de Fernando Polizzi al frente del PAMI fueguino. El escándalo generó fuertes cruces con referentes oficialistas nacionales como el diputado Santiago Pauli, en medio de reclamos por el atraso en la entrega de medicamentos y prótesis a jubilados de la provincia.

Impacto en los jubilados fueguinos

La combinación de corte de prestaciones médicas y fraude millonario expone un panorama devastador en Tierra del Fuego: jubilados sin atención, clínicas al borde del colapso financiero y un organismo estatal atravesado por la corrupción.

Corte de atención en clínicas privadas

Entre 300.000 y 500.000 jubilados se ven afectados por la interrupción de servicios en clínicas privadas.

Provincias involucradas: Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa y Santa Cruz.

Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa y Santa Cruz. Motivo de la medida: Las cámaras y asociaciones de clínicas denunciaron un desfasaje arancelario del 75% frente a la inflación en los últimos dos años , además de un atraso grave respecto a insumos, sueldos y descartables. Los valores que abona el organismo estatal no cubren ni siquiera el costo operativo básico.

Las cámaras y asociaciones de clínicas denunciaron un , además de un atraso grave respecto a insumos, sueldos y descartables. Los valores que abona el organismo estatal no cubren ni siquiera el costo operativo básico. Alcance: La medida incluyó suspensiones totales, paros de 24 horas y cierres de atención programada (cirugías, turnos de especialidades y derivaciones). Solo se mantuvieron operativas algunas urgencias en localidades específicas.

Escándalo judicial en Tierra del Fuego

El diputado nacional Jorge “Koki” Araujo Hernández expuso ante la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara de Diputados y la Justicia Federal (UFI PAMI) un caso de fraude que involucra entre $1.000 y $1.500 millones de pesos.

Principales irregularidades detectadas:

Prestaciones apócrifas: facturación de estudios y consultas que nunca se realizaron.

facturación de estudios y consultas que nunca se realizaron. Incompatibilidades biológicas: solicitudes de estudios de fertilidad para mujeres de más de 80 años o pacientes histerectomizadas.

solicitudes de estudios de fertilidad para mujeres de más de 80 años o pacientes histerectomizadas. Prácticas imposibles: facturación de alta complejidad en clínicas sin equipamiento técnico.

facturación de alta complejidad en clínicas sin equipamiento técnico. Fraudes geográficos: cobros de atenciones a afiliados que estaban fuera del país en las fechas registradas.

cobros de atenciones a afiliados que estaban fuera del país en las fechas registradas. Contrataciones dirigidas: sospechas en licitaciones de prótesis y servicios de emergencias médicas para favorecer a prestadores específicos.

La investigación apunta al período de gestión de Fernando Polizzi al frente de la delegación del PAMI fueguino. El escándalo generó fuertes cruces con referentes oficialistas nacionales como el diputado Santiago Pauli, en medio de reclamos por el atraso en la entrega de medicamentos y prótesis a jubilados de la provincia.

Un sistema colapsado

La combinación de corte de prestaciones médicas y fraude millonario expone un panorama devastador: jubilados sin atención, clínicas al borde del colapso financiero y un organismo estatal atravesado por la corrupción.

El PAMI se encuentra en una crisis estructural que desnuda el abandono de los adultos mayores. La suspensión de servicios por falta de financiamiento y el desvío de fondos en Tierra del Fuego son dos caras de un mismo problema: un sistema que debería garantizar derechos básicos, pero que hoy se ha convertido en símbolo de desidia y corrupción.

Lo que dice CEPA sobre Tierra del Fuego