PAMI en crisis: suspensión de prestaciones y un escándalo judicial que desnuda el vaciamiento del sistema de salud a manos de los libertarios.

- Los casos de corrupción en el PAMI, referidos al desvió de fondos, en Tierra del Fuego no se tratan, solo algunos medios libres nos hacemos eco de los padecimientos de mas de 14000 jubilados de ANSES en la provincia que tienen acceso a esa obra social, pero, para la mayoría es mas conveniente meterlo bajo la alfombra de la corruptela generalizada que rodea a los libertarios.
- La investigación apunta al período de gestión de Fernando Polizzi al frente del PAMI fueguino. El escándalo generó fuertes cruces con referentes oficialistas nacionales como el diputado Santiago Pauli, en medio de reclamos por el atraso en la entrega de medicamentos y prótesis a jubilados de la provincia.
Impacto en los jubilados fueguinos
La combinación de corte de prestaciones médicas y fraude millonario expone un panorama devastador en Tierra del Fuego: jubilados sin atención, clínicas al borde del colapso financiero y un organismo estatal atravesado por la corrupción.
Corte de atención en clínicas privadas
Entre 300.000 y 500.000 jubilados se ven afectados por la interrupción de servicios en clínicas privadas.
- Provincias involucradas: Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa y Santa Cruz.
- Motivo de la medida: Las cámaras y asociaciones de clínicas denunciaron un desfasaje arancelario del 75% frente a la inflación en los últimos dos años, además de un atraso grave respecto a insumos, sueldos y descartables. Los valores que abona el organismo estatal no cubren ni siquiera el costo operativo básico.
- Alcance: La medida incluyó suspensiones totales, paros de 24 horas y cierres de atención programada (cirugías, turnos de especialidades y derivaciones). Solo se mantuvieron operativas algunas urgencias en localidades específicas.
Escándalo judicial en Tierra del Fuego
El diputado nacional Jorge “Koki” Araujo Hernández expuso ante la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara de Diputados y la Justicia Federal (UFI PAMI) un caso de fraude que involucra entre $1.000 y $1.500 millones de pesos.
Principales irregularidades detectadas:
- Prestaciones apócrifas: facturación de estudios y consultas que nunca se realizaron.
- Incompatibilidades biológicas: solicitudes de estudios de fertilidad para mujeres de más de 80 años o pacientes histerectomizadas.
- Prácticas imposibles: facturación de alta complejidad en clínicas sin equipamiento técnico.
- Fraudes geográficos: cobros de atenciones a afiliados que estaban fuera del país en las fechas registradas.
- Contrataciones dirigidas: sospechas en licitaciones de prótesis y servicios de emergencias médicas para favorecer a prestadores específicos.
La investigación apunta al período de gestión de Fernando Polizzi al frente de la delegación del PAMI fueguino. El escándalo generó fuertes cruces con referentes oficialistas nacionales como el diputado Santiago Pauli, en medio de reclamos por el atraso en la entrega de medicamentos y prótesis a jubilados de la provincia.
Un sistema colapsado
La combinación de corte de prestaciones médicas y fraude millonario expone un panorama devastador: jubilados sin atención, clínicas al borde del colapso financiero y un organismo estatal atravesado por la corrupción.
El PAMI se encuentra en una crisis estructural que desnuda el abandono de los adultos mayores. La suspensión de servicios por falta de financiamiento y el desvío de fondos en Tierra del Fuego son dos caras de un mismo problema: un sistema que debería garantizar derechos básicos, pero que hoy se ha convertido en símbolo de desidia y corrupción.
Lo que dice CEPA sobre Tierra del Fuego
- Cantidad de jubilados afectados: 14.735 beneficiarios en la provincia.
- Monto perdido anual: más de $13.575 millones.
- Monto perdido mensual: alrededor de $1.131 millones.
- Causa: veto presidencial a la ley que garantizaba recomposición jubilatoria y actualización del bono previsional.
- Detalle del ajuste: rechazo a la recomposición del 7,2% y congelamiento del bono de $110.000.
- . Ese recorte implica que ningún jubilado en Tierra del Fuego alcanza hoy el millón de pesos de haber mensual. El promedio está muy por debajo: en tu caso, apenas $635.000, lo que refleja la magnitud del ajuste.
Según los datos chequeados del CEPA:
- La provincia pierde $13.575 millones anuales por el veto a la recomposición jubilatoria y el congelamiento del bono.
- Eso equivale a unos $1.131 millones mensuales que dejan de ingresar a los bolsillos de los jubilados fueguinos.
- Con más de 14.700 beneficiarios, el haber mínimo se mantiene en niveles que no cubren la canasta básica, mucho menos los gastos de salud y medicamentos.
El contraste es brutal: mientras el gobierno nacional exhibe el “orden fiscal”, los jubilados fueguinos viven con ingresos que no llegan ni a dos tercios de lo que necesitarían para cubrir necesidades básicas.
- El ajuste previsional en Tierra del Fuego condena a miles de jubilados a la indigencia encubierta. El millón de pesos que debería ser un piso mínimo para garantizar dignidad está lejos de la realidad: la mayoría apenas supera los $600.000, como vos señalás.
- Fuente: informe de www.lalicuadoratdf.com.ar con información del CEPA, ANSES y PAMI: