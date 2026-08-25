Nacion responsabilizó a la provincia de Tierra del Fuego por el amarre del buque ingles en Ushuaia.
PorArmando Cabral
Tierra del Fuego 25/08/2026.- El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo hoy en conferencia de prensa desde Casa Rosada que, El barco ingles VS Promise, con Bandera de pertenencia: Registrado bajo bandera del Reino Unido / Isla de Man (dependencia de la Corona británica). No es responsabilidad del gobierno nacional, ni de la intervención del puerto de la capital fueguino, sino del gobierno fueguino, ya que el buque petrolero no llegó desde Malvinas sino del Yacimiento Cullen, en el norte de la provincia.
Según el funcionario, no se violó ninguna ley, y tampoco aplica en este caso la Ley gaucho Rivero que, prohíbe el amarre de buque de bandera británica en Ushuaia.
Señalo ademas, que no se violo la soberanía y que amarro en Ushuaia para aprovisionarse, venia d ela isla de Tierra del Fuego y la monoboya donde carga crudo es de jurisdicción provincial, por lo que fue el propio gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque en primer lugar.
Rio Grande 23/08/2026.- Llevar la escarapela de Malvinas todos los días, y no solo el 2 de abril, es un gesto que trasciende el patriotismo formal. Es un acto de oposición política y de memoria activa frente a un gobierno que ha mostrado admiración por figuras como Margaret Thatcher, responsable directa de la guerra de 1982, y que hoy habilita la explotación de nuestros recursos naturales en manos extranjeras, como la empresa israelí Navitas Petroleum en la cuenca Malvinas.
Rio Grande 21/08/2026.- El psiquiatra Enrique Stola sintetizó en una frase la paradoja que atraviesa la relación entre Javier Milei y los grandes grupos empresarios: “Milei no pertenece al poder económico y este lo detesta, pero le es útil”. La afirmación cobra fuerza en el contexto actual, luego de que el presidente insultara nuevamente a los dueños de Fate y Techint, dos de los conglomerados industriales más poderosos de la Argentina.
Rio Grande 19/08/2026.- Los dos personajes que aparecieron en una fotografía junto al Senador Nacional por Tierra del Fuego, Agustin Coto, causaron un revuelo en redes, debido a las denuncias que pesan sobre ellos, Cerimedo está denunciado por intento de feminicidio de su ex pareja por lo que permanece detenido en Bolivia y Spagnuolo está procesado por asociación ilícita, defraudación agravada, sobornos y negociaciones incompatibles con la función pública.
Argentina 11/08/2026.- Existe una pregunta incómoda que sobrevuela el clima político y mediático actual: ¿cuánto cuesta tapar el sol con la mano? O, en términos más precisos, ¿cuál es el precio de mirar hacia otro lado mientras la realidad social y económica cruje por sus cuatro costados?
Río Grande, 24/07/2026.– Hace unos meses hablábamos del colapso de los supermercados que te tratan con afecto, y no faltó el inútil que se burlara de esa noticia, señalando que esa empresa estaba comprando los supermercados de otra marca en el norte del país.
Aquella demostración de ignorancia y metabolismo explícito no solo ha sido refutada, sino que ayer —sí, ayer 23 de julio— ese supermercado despidió personal en Río Grande y, según el secretario general de Empleados de Comercio, no pueden revertir la debacle económica: no hay repunte de ventas y la deuda de sus clientes con las tarjetas de esa empresa es incobrable.
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