Nacion responsabilizó a la provincia de Tierra del Fuego por el amarre del buque ingles en Ushuaia.

Tierra del Fuego 25/08/2026.- El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo hoy en conferencia de prensa desde Casa Rosada que, El barco ingles VS Promise, con Bandera de pertenencia: Registrado bajo bandera del Reino Unido / Isla de Man (dependencia de la Corona británica). No es responsabilidad del gobierno nacional, ni de la intervención del puerto de la capital fueguino, sino del gobierno fueguino, ya que el buque petrolero no llegó desde Malvinas sino del Yacimiento Cullen, en el norte de la provincia.

Según el funcionario, no se violó ninguna ley, y tampoco aplica en este caso la Ley gaucho Rivero que, prohíbe el amarre de buque de bandera británica en Ushuaia.

Señalo ademas, que no se violo la soberanía y que amarro en Ushuaia para aprovisionarse, venia d ela isla de Tierra del Fuego y la monoboya donde carga crudo es de jurisdicción provincial, por lo que fue el propio gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque en primer lugar.