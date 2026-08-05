MUNICIPIO Y SITOS ACORDARON NUEVA RECOMPOSICIÓN SALARIAL DEL 5% PARA LOS TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS

El intendente Martín Perez junto a la comisión directiva de SITOS firmaron un nuevo acuerdo de recomposición salarial para los trabajadores y trabajadoras municipales de Obras Sanitarias. También estuvieron presentes el secretario de Gobierno Gastón Díaz y la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto.
Se trata de una nueva recomposición salarial del 5% al básico, remunerativo y bonificable a partir del 1º de julio. Esto beneficiará a los trabajadores de Obras Sanitarias en la Clase 1, incluyendo todos los ítems e impactando a su vez en los haberes jubilatorios.
Con este nuevo incremento, la recomposición salarial acumulada durante el primer semestre de 2026 alcanza el 15%, una cifra que, según destacó el Municipio, permite acompañar la evolución inflacionaria y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores municipales.
Pese al contexto adverso, es posible llegar a una nueva recomposición salarial gracias a que el Municipio administra los recursos de manera responsable y ordenada, priorizando las instancias de diálogo.