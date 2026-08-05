MUNICIPIO Y SITOS ACORDARON NUEVA RECOMPOSICIÓN SALARIAL DEL 5% PARA LOS TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS

Rio Grande 05/08/2026.- La misma será del 5% al básico, remunerativo y bonificable a partir del 1° de julio. Impactará en la Clase 1 en todos los ítems; como así también en los haberes de los jubilados y jubiladas municipales de Obras Sanitarias. Este aumento se suma al 15% de recomposición acumulada durante el primer semestre de 2026. Ante el complejo contexto económico que atraviesa el país, la gestión del intendente Martín Perez sostiene el trabajo conjunto con los gremios para fortalecer la recuperación del poder adquisitivo de las y los trabajadores.

El intendente Martín Perez junto a la comisión directiva de SITOS firmaron un nuevo acuerdo de recomposición salarial para los trabajadores y trabajadoras municipales de Obras Sanitarias. También estuvieron presentes el secretario de Gobierno Gastón Díaz y la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto.

Se trata de una nueva recomposición salarial del 5% al básico, remunerativo y bonificable a partir del 1º de julio. Esto beneficiará a los trabajadores de Obras Sanitarias en la Clase 1, incluyendo todos los ítems e impactando a su vez en los haberes jubilatorios.

Con este nuevo incremento, la recomposición salarial acumulada durante el primer semestre de 2026 alcanza el 15%, una cifra que, según destacó el Municipio, permite acompañar la evolución inflacionaria y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores municipales.

Pese al contexto adverso, es posible llegar a una nueva recomposición salarial gracias a que el Municipio administra los recursos de manera responsable y ordenada, priorizando las instancias de diálogo.