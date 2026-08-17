Multitudinario festejo de las Infancias de Provincia Grande

Rio Grande 17/08/2026.- Provincia Grande volvió a realizar su tradicional festejo en el Club San Martín, con juegos, sorteos y actividades para los más pequeños. Martín Perez destacó el compromiso de militantes de distintas agrupaciones sociales y políticas que hicieron posible el encuentro y remarcó la importancia de recuperar el vínculo entre la política y la comunidad, especialmente en un contexto económico que golpea a las familias.

Con una importante convocatoria de familias, Provincia Grande llevó adelante una nueva edición de su tradicional jornada por el Día de las Infancias, una propuesta que año tras año busca generar un espacio de encuentro, recreación y acompañamiento para los niños y niñas de Río Grande.

La actividad se desarrolló en el Club San Martín y contó con juegos, sorteos, sorpresas y distintas propuestas recreativas que permitieron que los más pequeños compartieran una tarde junto a sus familias.

La jornada tuvo este año un significado particular frente a las dificultades económicas que atraviesan numerosos hogares de la ciudad. Para muchas familias, afrontar el costo de un regalo, una salida o una celebración se ha convertido en un esfuerzo difícil de sostener. En ese contexto, el encuentro permitió generar una alternativa abierta para que los niños pudieran disfrutar de su día y compartir un momento especial junto a sus seres queridos.

Durante la actividad, el intendente Martín Perez destacó el trabajo realizado para concretar la jornada y, especialmente, el compromiso de los militantes de distintas agrupaciones sociales y partidos políticos que se sumaron a la organización.

El Intendente valoró el tiempo, el esfuerzo y la vocación de quienes participaron de manera activa para hacer posible el festejo y destacó que ese trabajo colectivo permitió convocar a numerosas familias y brindarles a los más pequeños una tarde de alegría.

“Hay un esfuerzo militante, hay muchas agrupaciones que han participado y ese tarea tiene un valor fundamental en estos tiempos” , remarcó Perez, y reivindicó el compromiso de quienes, aun en un contexto complejo, destinan su tiempo y trabajo para estar cerca de la comunidad.

El encuentro también permitió tomar contacto directo con las preocupaciones que atraviesan actualmente a muchas familias riograndenses.

Perez contó que durante la jornada varios vecinos se acercaron para conversar sobre sus situaciones laborales y económicas, una realidad que, según señaló, se refleja también en las dificultades que tienen algunos hogares para afrontar los gastos cotidianos.

“Hay familias enteras que por ahí no tienen la posibilidad de comprarle un regalito a su hijo para el Día del Niño y han venido acá a disfrutar y la están pasando bien” , expresó.

En ese sentido, consideró que este tipo de actividades representan una manera concreta de acompañar a la comunidad y, al mismo tiempo, de recuperar la cercanía entre la política y la gente.

“Está bueno que la política empiece a poder tener ese vínculo mejor con la sociedad” , afirmó.

Para Perez, la construcción de ese vínculo debe partir de la presencia territorial, de escuchar las necesidades de los vecinos y de generar respuestas que permitan acompañar a las familias en momentos de dificultad.

“Nos gusta mucho este tipo de política, la buena política”, sostuvo.

La jornada organizada por Provincia Grande volvió a poner en primer plano el valor de los espacios de encuentro para las familias, particularmente en un escenario donde las dificultades económicas condicionan las posibilidades de numerosos hogares.

La propuesta combinó recreación, juegos y entretenimiento para los más pequeños con el trabajo conjunto de militantes y organizaciones que hicieron posible la convocatoria.

De esta manera, Provincia Grande volvió a sostener una actividad que realiza cada año, aunque en esta oportunidad con un sentido especial: generar una jornada accesible para que las familias pudieran compartir, encontrarse y celebrar junto a sus hijos e hijas.

El encuentro dejó además una definición que atravesó las palabras de Perez: la necesidad de que la política vuelva a estar cerca de la comunidad, conozca sus problemas y acompañe a las familias también en los momentos más difíciles.