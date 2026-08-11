”MUJERES QUE DEJAN HUELLA”: RÍO GRANDE RECUPERA LAS HISTORIAS DE SUS ANTIGUAS POBLADORAS

Rio Grande 11/08/2026.- En el marco del 105° Aniversario de Río Grande, el Municipio reconoció a diez antiguas pobladoras de la ciudad, cuyas historias forman parte de la identidad riograndense. A través de placas con códigos QR y una audioguía, vecinos y visitantes podrán conocer sus experiencias de vida y recorrer un circuito que estará disponible en la página web de Turismo.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario y la Subsecretaría de Turismo, creó el Circuito “Mujeres que dejan huella”, una propuesta destinada a reconocer y poner en valor las historias de antiguas pobladoras de la ciudad.

La iniciativa contempla el Registro de Población Histórica y tiene como objetivo recuperar las experiencias de mujeres que fueron protagonistas del crecimiento y desarrollo de Río Grande, preservando sus historias como parte del patrimonio identitario de la ciudad.

En este marco, fueron seleccionadas del Registro diez mujeres mayores de 80 años, quienes participaron de una jornada de entrevistas en la que compartieron sus historias de vida, sus recuerdos y experiencias como habitantes de Río Grande.

Cada una de las viviendas reconocidas contará con una placa identificadora que tendrá un código QR. Al escanearlo, vecinos y visitantes podrán acceder a una audioguía y conocer, desde sus propias voces, parte de las historias de estas mujeres y su vínculo con la ciudad. Asimismo, el circuito estará disponible de manera virtual a través de la página web riogrande.turismo.gob.ar.

Las mujeres reconocidas fueron Ariela Saldivia; María Ana Muñoz Saldivia; Inocencia Argentina Perez; Dominga Gómez; Aida Lodeiro; Cheirasco Magdalena y Cheirasco Norma; Virginia Irene Muñoz; Bertila Del Carmen Chacon Barria; y Andrade Albertina.

El Municipio continúa impulsando acciones que contribuyen a preservar la memoria colectiva y reconocer a quienes, con sus historias y experiencias, fueron y son parte de la construcción de la identidad de Río Grande.