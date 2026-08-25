MUJERES EN MARCHA INICIÓ EL CURSO DE BARISTA, CAMARERA Y SERVICIOS DE EVENTOS CON UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN

Ushuaia 25/08/2026.- La Municipalidad de Ushuaia puso en marcha una nueva capacitación del programa Mujeres en Marcha con el inicio del curso de Barista, Camarera y Servicios de Eventos, que reunió a alrededor de 70 participantes. La propuesta se desarrolla de manera conjunta con la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y tiene lugar en la sede del gremio.

La capacitación contempla 12 encuentros y está orientada a brindar conocimientos y herramientas concretas para quienes buscan incorporarse o fortalecer sus posibilidades de desarrollo en el ámbito gastronómico y de servicios de eventos.

El primer encuentro contó con la presencia de la secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, y la subsecretaria Erica Fossati, quienes acompañaron a las participantes durante el inicio de esta propuesta de formación.

El trabajo conjunto con UTHGRA resulta fundamental para llevar adelante esta capacitación, tanto por la posibilidad de desarrollar los encuentros en su sede como por el vínculo directo con un sector que genera oportunidades de empleo en la ciudad. En este marco, la Municipalidad agradeció especialmente al secretario general de UTHGRA Ushuaia, Ramón “Moncho” Calderón, por su acompañamiento y predisposición para concretar esta propuesta.

Verónica Maestro destacó la amplia respuesta a la convocatoria y señaló que “estamos atravesando un contexto económico muy difícil, que impacta directamente en las familias y también en las posibilidades de acceder a un trabajo. Frente a esta realidad, desde el Estado municipal tenemos la responsabilidad de acompañar y generar herramientas concretas. Capacitar, brindar conocimientos y acercar oportunidades también es una forma de estar presentes y de construir políticas públicas que respondan a las necesidades de nuestra comunidad”.

En ese sentido, sostuvo que “Mujeres en Marcha busca justamente acompañar a las mujeres en sus proyectos, fortalecer sus capacidades y generar herramientas que puedan abrir nuevas oportunidades laborales y económicas. Creemos que es muy importante seguir acompañando a cada mujer en el fortalecimiento y desarrollo de su autonomía económica”.

Por su parte, Erica Fossati destacó el inicio de la capacitación y señaló que “este primer encuentro marca el comienzo de un proceso de aprendizaje que vamos a acompañar durante 12 encuentros. La formación es una herramienta fundamental para fortalecer las capacidades y brindar mayores posibilidades a quienes buscan desarrollarse laboralmente”.

A lo largo de los encuentros, las participantes incorporarán conocimientos específicos vinculados a la preparación y servicio de bebidas, atención al público, tareas de camarera y organización y prestación de servicios para eventos.

La capacitación forma parte de las políticas públicas que impulsa la Municipalidad de Ushuaia para acompañar a las mujeres de la ciudad frente a un contexto económico complejo, fortaleciendo herramientas para el trabajo y promoviendo mayores posibilidades de autonomía económica.

Mujeres en Marcha continuará desarrollando propuestas de formación vinculadas a las necesidades concretas de la comunidad, articulando con instituciones y organizaciones de la ciudad para ampliar las oportunidades de capacitación y acceso al mundo laboral.