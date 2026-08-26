Morosos: Las razones del endeudamiento, ¿publicidad para tomar créditos?, un informe para tomar con pinzas.

Argentina 26/08/2026.- Matías Fernández descargó la base completa de deudores del BCRA y la cruzó con datos de ARCA. Encontró 5,86 millones de morosos, enormes diferencias entre bancos, fintech y prestamistas y una señal alarmante: más del 40% de los jóvenes endeudados ya no puede pagar.

En medio del creciente debate por el endeudamiento de las familias argentinas, un informe comenzó a viralizarse en las redes sociales y rápidamente se convirtió en uno de los análisis económicos más comentados de los últimos días.

El trabajo es de Matías Fernández y tiene una particularidad que lo diferencia de casi todo lo publicado hasta ahora sobre la mora de las familias.

Fernández no trabajó con una encuesta ni con una muestra.

Descargó la base completa de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), analizó millones de registros, siguió su evolución durante 24 meses y cruzó la información con datos del padrón de ARCA.

El resultado es probablemente una de las radiografías más detalladas realizadas hasta ahora sobre el explosivo crecimiento de la morosidad argentina.

Y el primer número es impactante: 5.859.104 argentinos están en mora.

La mora prácticamente se duplicó

El informe introduce una diferencia fundamental respecto de muchos de los números que habitualmente aparecen cuando se habla de morosidad récord.

Las estadísticas tradicionales suelen medir dinero: qué porcentaje de todos los pesos prestados está en situación irregular.

Fernández decidió contar personas.

Es decir: de todos los argentinos que aparecen en la Central de Deudores, ¿cuántos tienen al menos una deuda impaga en situación 3, 4 o 5?

En julio de 2024, eran el 13,6%.

La cifra permaneció relativamente estable hasta octubre de ese año y después comenzó a escalar.

En junio de 2026 llegó al 27,8%.

La proporción de deudores argentinos en mora prácticamente se duplicó en menos de dos años.

El dato confirma el deterioro que ya venían mostrando distintos indicadores del Banco Central y que llevó a que los bancos comenzaran a restringir el otorgamiento de nuevos préstamos.

Esta serie cuenta personas: cuántas de las que figuran en la Central tienen al menos una deuda impaga. La tasa estuvo plana en 13,6% hasta octubre de 2024 y llegó a 27,8% en junio de 2026. Las cifras que circulan en los medios —12,8% del BCRA para bancos, 15,5% sumando billeteras— cuentan plata: qué proporción del saldo prestado está en situación irregular.



5,86 millones de argentinos ya no pagan alguna deuda

La dimensión del fenómeno aparece cuando se abre la base.

Hay 5.859.104 personas con al menos una deuda en mora.

Pero eso no significa que millones de argentinos tengan deudas millonarias.

Todo lo contrario.

El 17% de los morosos debe menos de $100.000.

Al elevar el corte hasta $150.000 aparece casi una cuarta parte de todos los casos.

Y casi el 40% debe menos de un salario mínimo vital y móvil.

La concentración aparece en el otro extremo.

El 14,5% de los morosos que más debe concentra el 73% de todo el dinero impago.

La deuda mediana se ubica alrededor de $643.000, mientras que el monto total en mora asciende a unos $17,79 billones.

Eso permite entender por qué contar personas y contar pesos produce dos fotografías completamente diferentes de la crisis.

El dato más alarmante está entre los jóvenes

Hay un capítulo del informe que sobresale por encima del resto: qué está ocurriendo con los argentinos de entre 18 y 25 años.

El Economista ya había advertido sobre el fenómeno: la mora entre los jóvenes se había convertido en la más elevada de todos los grupos etarios.

Los nuevos datos permiten ir todavía más profundo.

En apenas dos años hubo una enorme incorporación de jóvenes al sistema financiero.

La proporción de personas de entre 18 y 25 años con alguna deuda registrada pasó del 16,8% al 23,3%.

Son 338.624 nuevos jóvenes con deuda, un incremento del 38% en una población que prácticamente no creció.

Eso podría representar una buena noticia: más inclusión financiera.

El problema aparece después.

La mora entre los jóvenes endeudados saltó del 24,7% al 40,8%.

En otras palabras: más de 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 25 años que tienen una deuda registrada ya están en mora.

La deuda mediana impaga de ese grupo ronda los $282.000.

El mapa muestra diferencias enormes

La situación tampoco es igual en todo el país.

En Catamarca, 13,5 de cada 100 jóvenes de entre 18 y 25 años están en mora.

En San Luis son 13,2; en San Juan, 12,5; y en La Rioja, también 12,5.

En CABA aparecen apenas 5,4 jóvenes morosos cada 100, aunque el propio informe advierte que el dato porteño podría estar distorsionado hacia abajo por las características del padrón utilizado.

Fernández plantea una pregunta que probablemente empiece a ocupar cada vez más espacio en la discusión pública: ¿qué está llevando a tantos jóvenes a ingresar al sistema financiero y rápidamente dejar de pagar?

Entre las hipótesis aparecen la educación financiera, el empleo, las diferencias regionales y hasta el crecimiento de las apuestas deportivas online.

El informe no tiene información suficiente para determinar la causa.

Pero sí muestra que el problema existe y está creciendo rápidamente.

¿Mercado Pago es el problema? El informe dice que no

Otro de los puntos más comentados del trabajo tiene que ver con Mercado Pago, que quedó en el centro de buena parte de la discusión sobre endeudamiento y cobranzas.

Fernández llega a una conclusión bastante contraintuitiva.

Mercado Pago tiene muchísimos morosos, pero por montos muy bajos.

Mercado Libre tiene más de 6,5 millones de personas con deuda registrada, una consecuencia directa de su estrategia de incorporar al crédito a usuarios que históricamente quedaban afuera del sistema bancario.

Pero la deuda mediana en mora de Mercado Libre es de apenas $116.000.

Para comparar, la mediana entre los bancos privados alcanza $1,46 millones.

Así, Mercado Pago concentra aproximadamente 19% de las personas morosas, pero solamente 2,9% del dinero en mora del sistema.

El dato introduce un matiz importante en momentos en los que también creció la polémica por las agencias externas utilizadas para recuperar créditos impagos.

Los cuatro rubros de crédito chico —fintech, crédito rápido, tarjeta no bancaria y cartera en recupero— dan el 90,6% de los morosos contra el 26,2% del dinero. Los dos bloques bancarios grandes son el espejo exacto: 40,9% de las personas y 64,5% de la plata.

Fintech: mucha gente, relativamente poca plata

Algo parecido ocurre cuando se mira al conjunto de las fintech y billeteras digitales.

Representan aproximadamente 29,4% de las personas en mora, pero solamente 6,2% del monto total impago.

Los bancos muestran exactamente la imagen inversa.

Los bancos privados concentran el 27,1% de los morosos, pero explican nada menos que 45,1% de todo el dinero en mora.

Si se suman bancos privados y públicos, 64,5% de toda la plata morosa está en el sistema bancario tradicional.

Es decir: las fintech tienen muchos morosos chicos; los bancos, menos morosos pero con deudas mucho más grandes.

El agujero más peligroso: 52% de mora

Hay otro sector que recibió bastante menos atención pública y presenta números mucho más extremos.

Es el crédito rápido no bancario.

Son empresas que prestan dinero con requisitos mínimos, muchas veces simplemente presentando el DNI o completando un trámite digital.

El informe agrupa 68 compañías de este tipo.

Y el resultado es brutal:

52,1% de sus clientes está en mora.

Son aproximadamente 1,3 millones de personas.

Algunas entidades presentan tasas todavía más extraordinarias: 65% e incluso 86% de mora.

El segmento explica alrededor del 22,5% de las personas morosas del país, aunque representa menos del 8% de todo el dinero impago.

Fernández considera que es uno de los sectores donde el BCRA podría profundizar los controles sobre los modelos utilizados para evaluar el riesgo de quienes reciben préstamos.

Bancos privados: acá está el 45% de la plata

Cuando la pregunta cambia de cuántas personas deben a cuánto dinero está en juego, aparecen los bancos.

Los privados tienen aproximadamente 1,59 millones de personas en mora.

La deuda mediana asciende a $1.458.000.

Y concentran aproximadamente 45% de todo el dinero en mora de la Argentina.

Es un perfil diferente: fundamentalmente familias de sectores medios con tarjetas de crédito y préstamos personales por montos mucho más altos.

Los bancos, sin embargo, ya comenzaron a buscar una salida.

Aproximadamente una cuarta parte de los recuperos registrados durante el último mes analizado correspondió a refinanciaciones.

La discusión sobre cómo acelerar ese proceso ya llegó incluso a economistas y exfuncionarios: Martín Redrado propuso un mecanismo para refinanciar las deudas de millones de argentinos sin utilizar fondos del Estado.

Electrodomésticos: 4 de cada 10 no pagan

El informe también pone el foco sobre un segmento particularmente golpeado: las casas de electrodomésticos y artículos para el hogar.

Allí aparecen empresas como Frávega, Cetrogar, Naldo y Megatone.

El 41,7% de las personas que tomaron crédito en estas compañías está en mora.

La deuda mediana ronda los $672.000.

Las tarjetas de supermercados tampoco quedan afuera.

Los productos asociados a cadenas como Coto, Carrefour, Cencosud y La Anónima presentan una tasa de mora superior al 30%.

El dato coincide con una tendencia que El Economista viene siguiendo: la morosidad dejó de limitarse a bancos y comenzó a extenderse a prácticamente todas las formas de financiamiento de los hogares.

El negocio que crece detrás de las deudas

La expansión de la mora creó, además, otro mercado: la compra y recuperación de carteras incobrables.

El Economista reveló recientemente cómo algunas carteras morosas de Naranja X fueron vendidas por apenas alrededor de $4 por cada $100 de valor nominal.

El informe de Fernández permite dimensionar ese universo.

Un 17,8% de todos los morosos ya aparece dentro de la categoría de carteras en recupero o garantías ejecutadas.

Son personas cuyas obligaciones originales fueron consideradas problemáticas o incobrables y pasaron al circuito de recupero.

La mitad le debe solamente a una entidad

Otro hallazgo rompe con una imagen muy instalada: millones de argentinos tomando un crédito detrás de otro para pagar la deuda anterior.

Los datos muestran algo más complejo.

El 50% de los deudores le debe solamente a una entidad.

Y el 90% tiene deuda con un máximo de tres entidades.

Eso no significa que no exista sobreendeudamiento.

Pero sí obliga a matizar la idea de una cadena generalizada de personas tomando préstamos sucesivos simplemente para cancelar vencimientos anteriores.

Cuando se observan exclusivamente los casos donde existen dos obligaciones simultáneamente impagas, sí aparece un fenómeno importante: casi la mitad del amontonamiento de mora ocurre completamente fuera de los bancos.

¿Es culpa de la pobreza y el desempleo?

El informe también intenta responder una de las preguntas centrales del debate económico.

¿La mora explotó por el aumento de la pobreza y el desempleo?

Con los datos disponibles, no puede afirmarse.

Al cruzar la información con los aglomerados de la EPH, Fernández encuentra que la pobreza explica aproximadamente una cuarta parte de las diferencias de mora entre ciudades.

El desempleo explicaría apenas alrededor del 9%.

Mucho más fuerte aparece otra relación: dónde consigue crédito la gente.

Cuanto mayor es la proporción de habitantes de una ciudad que se financia mediante entidades no bancarias, mayor tiende a ser la mora.

Eso no permite probar causalidad, pero sí muestra que el tipo de prestamista y la calidad de su evaluación de riesgo importan mucho.

El informe plantea que la pérdida del poder adquisitivo podría ser una explicación más importante que pobreza o desempleo tomados aisladamente.

Es una discusión relevante porque otros estudios habían llegado a conclusiones diferentes. Un informe del Banco Provincia analizado por El Economista había puesto la pérdida de ingresos de los hogares en el centro de la explicación del default familiar.

La paradoja argentina: hay mora, pero también falta crédito

La conclusión del informe es probablemente la más incómoda.

Argentina tiene un problema serio de mora, pero también necesita muchísimo más crédito.

Actualmente existen alrededor de 15 millones de argentinos que tienen algún tipo de financiamiento y cumplen regularmente con sus pagos.

Además, el país continúa teniendo una profundidad crediticia extraordinariamente baja frente a otras economías de la región.

Por eso, una respuesta equivocada a la crisis podría terminar agravando otro problema histórico argentino: la exclusión financiera.

Y ya aparece una señal.

Las nuevas entradas mensuales a la Central de Deudores cayeron de aproximadamente 840.000 a 542.000 personas.

Los prestamistas están empezando a cerrar el grifo.

Es exactamente el fenómeno que El Economista ya había detectado cuando la disparada de la mora comenzó a frenar el crédito a las familias.

El informe que cambió la discusión sobre la mora

La radiografía de Matías Fernández deja una conclusión bastante más compleja que la discusión que dominó durante las últimas semanas.

Sí, Argentina tiene un problema de mora.

Hay 5,86 millones de personas que dejaron de pagar al menos una deuda.

La proporción de morosos prácticamente se duplicó en menos de dos años.

Más de 4 de cada 10 jóvenes endeudados están atrasados.

Algunas compañías de crédito rápido tienen más de la mitad de sus clientes en mora.

Las casas de electrodomésticos también muestran niveles extraordinarios de incumplimiento.

Y los bancos tradicionales concentran casi dos tercios del dinero que está en problemas.

Pero no existe una única crisis de deuda.

Hay millones de pequeños deudores y una minoría que concentra buena parte del dinero. Hay fintech que incorporaron masivamente personas al crédito con montos chicos. Hay bancos con menos incumplimientos relativos pero deudas mucho mayores. Hay prestamistas que parecen haber asumido riesgos excesivos. Y hay una generación de jóvenes que está ingresando al sistema financiero con una velocidad inédita y, al mismo tiempo, cayendo rápidamente en mora.

El desafío ahora es mucho más difícil que identificar un culpable.

Es encontrar la forma de sacar a millones de argentinos de la mora sin volver a convertir a la Argentina en un país sin crédito.

Fuente: El Economista.