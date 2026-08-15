Martin Pérez y la Fundación Bienestar organizan una jornada solidaria para comprar medicamentos

Rio Grande 15/08/2026.- El intendente de nuestra ciudad se reunión con el Dr. Walter Abregú y Myriam Gómez Lobo, presidenta de la Fundación Bienestar, a fin de coordina acciones para una jornada solidaria con el objetivo de conseguir medicamentos para quienes dejaron de recibirlos del gobierno nacional desocupados y a los mas vulnerables.

El jefe comunal dio esta información a través de su red social X, donde dio detalles de la difícil realidad local y como dar respuesta a quienes lo están pasando muy mal.

Nos reunimos con el Dr. Walter Abregú, concejal de nuestra ciudad, y con Myriam Gómez Lobo, presidenta de la Fundación Bienestar, para conversar sobre la difícil situación que atraviesa Río Grande y la necesidad de seguir construyendo respuestas para nuestra comunidad.

Coincidimos en nuestra preocupación frente a un modelo económico nacional que golpea directamente a la industria fueguina, destruye puestos de trabajo y afecta cada vez más la vida cotidiana de nuestras familias. Frente a esta realidad, tenemos que estar más cerca, acompañar y generar soluciones concretas.

Por eso, junto a la Fundación Bienestar, avanzamos en la organización de una nueva jornada solidaria de medicamentos, que serán destinados a nuestros Centros Municipales de Salud para fortalecer la atención de quienes más lo necesitan. Ante el ajuste y la pérdida de empleo, nuestra respuesta es más compromiso, más solidaridad y más trabajo conjunto para cuidar a los vecinos de Río Grande.