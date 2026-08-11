MARTÍN PEREZ CONFIRMÓ QUE PROVINCIA GRANDE SERÁ ALTERNATIVA EN TODA TIERRA DEL FUEGO EN 2027

Rio Grande 11/08/2026.- El intendente de Río Grande y referente de Provincia Grande, Martín Perez, confirmó que el espacio político será alternativa en todos los estamentos de Tierra del Fuego en 2027, ya sea como partido político o en el marco de un frente electoral. Si bien remarcó que no es momento de hablar de nombres ni candidaturas porque la prioridad está puesta en seguir trabajando en la gestión y en resolver los problemas cotidianos de los vecinos, señaló que durante los próximos meses comenzará una etapa de diálogo y construcción política en toda la provincia de cara al próximo año.

Martín Perez confirmó que Provincia Grande tendrá presencia electoral en toda Tierra del Fuego durante 2027 y buscará consolidarse como una alternativa política tanto a nivel provincial como en las 3 ciudades.

“Provincia Grande va a ser alternativa el próximo año. En la provincia, en las tres ciudades de la provincia y también en los ámbitos legislativos”, señaló Perez durante una entrevista radial a FM Radio Provincia.

El referente de Provincia Grande explicó que todavía no está definido si el espacio competirá exclusivamente con su estructura partidaria o dentro de un frente electoral, y sostuvo que esa discusión se irá desarrollando durante los próximos meses.

“Iremos como partido político o en un frente electoral. Eso es algo que se irá discutiendo a lo largo de estos próximos meses, pero vamos a ser alternativa el año que viene”, remarcó.

Perez evitó anticipar candidaturas y sostuvo que hoy la prioridad pasa por continuar concentrados en la gestión y en las responsabilidades que cada dirigente tiene, aunque consideró que sí es tiempo de comenzar a construir diálogos de cara al futuro.

“Los nombres se discutirán cuando llegue el momento. Hoy no es tiempo para ese tipo de definiciones, pero sí para entablar diálogos”, expresó.

De esta manera, Provincia Grande comienza a delinear su estrategia para 2027 con la decisión de tener representación en la discusión provincial, en las tres ciudades y en los ámbitos legislativos provinciales y locales.

“Lo haremos como partido político o en el marco de frentes electorales, pero vamos a ser alternativa el año que viene”, concluyó Perez.