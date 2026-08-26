RIo Grande 26/08/2026.- Según la información disponible, Malvinas acelera una expansión petrolera que podría llevar Sea Lion de 55.000 a 180.000 barriles diarios antes de terminar la década. La firma israelí Navitas Petroleum, que posee participación mayoritaria y opera el proyecto Sea Lion, ha estado buscando acelerar el desarrollo de las fases productivas del proyecto, orientado a la extracción de petróleo en el mar (offshore) en la Cuenca del Norte de las Islas Malvinas.

Plataforma petrolera de Navitas Petroleum, la firma israelí que opera y participa –mayoritariamente– del proyecto de extracción petrolera offshore Sea Lion en las Islas Malvinas. Imagen ilustrativa. Créditos: Oaklins.

En este sentido, la compañía firmó un Memorando de Entendimiento para adquirir una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) adicional. La FPSO adicional, que adelantó Escenario Mundial, podría incrementar la capacidad de producción de Sea Lion hasta llegar a los 125.000 barriles de petróleo diarios adicionales, acelerando la producción inicialmente prevista del proyecto.

En las últimas horas, Navitas habría informado que finalmente adquirió el segundo FPSO, denominado OSX-1, orientado, precisamente, a acelerar la expansión y producción petrolera de Sea Lion. Sin embargo, en las primeras dos fases del proyecto, se utilizará una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga: la Aoka Mizu, que fue trasladada a Asia para su proceso de modernización, frente a la guerra que tiene lugar en Irán, ya que se encontraba en Medio Oriente. Aoka Mizu tiene una capacidad de producción estimada de 55.000 barriles de petróleo por día. Frente a los riesgos geopolíticos y comerciales, se decidió trasladar la FPSO –que se encontraba sometida a trabajos de modernización en Medio Oriente– hacia Asia.

Sin embargo, ahora también Navitas explora una aceleración de la producción, a través de la firma de un Memorando de Entendimiento para una FPSO adicional, que podría aumentar la capacidad de producción en 125.000 barriles de petróleo adicionales por día, que se suman a los 55.000 proyectados de Aoka Mizu. Mientras tanto, los trabajos de desarrollo por Sea Lion en Malvinas ya han comenzado y se están fabricando los componentes de largo plazo para el desarrollo del proyecto.

La plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), Aoka Mizu, que será utilizada en las primeras dos fases del proyecto Sea Lion, navegando rumbo a Asia, tras la decisión de trasladarlo de Medio Oriente como resultado de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Créditos: BLUEWATER.

La adquisición de OSX-1 habría costado alrededor de 125 millones de dólares. A día de hoy, Rockhopper Exploration, que posee una participación minoritaria en el proyecto, busca definir la forma en que la FPSO adicional se incorpore formalmente a los acuerdos que mantiene con Navitas por Sea Lion. La perforación petrolera está programada para comenzar a principios de 2027, mientras que la primera producción de petróleo proyectada se estima que sea en el primer semestre de 2028.

De hecho, el desarrollo de la fase 1 del proyecto se mantiene según lo previsto y proyectado, para que la primera producción petrolera sea en el primer trimestre de 2028. Sin embargo, el plan establecido por la israelí Navitas busca utilizar el OSX-1 para desarrollar e impulsar los recursos disponibles en el Área de Desarrollo Central (CDA) del campo Sea Lion, para acelerar así la producción petrolera.

Navitas ya está considerando varias opciones para la actividad de exploración, durante la próxima campaña de perforación de la fase 1, incluyendo un nuevo pozo de exploración petrolera en Sea Lion. La firma apuesta, de este modo, por acelerar la expansión petrolera que podría llevar Sea Lion de 55.000 a 180.000 barriles diarios antes de terminar la década, con 125.000 adicionales, gracias a OSX-1. El objetivo es claro: incrementar y acelerar la producción petrolera en la Cuenca del Norte de las Islas Malvinas, donde radica Sea Lion, para la extracción petrolera offshore.

Fuente: Escenario Mundial