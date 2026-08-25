MAESTRO: LA CRISIS OBLIGA A “RECONFIGURAR TODAS LAS POLÍTICAS PÚBLICAS” DEL MUNICIPIO

Ushuaia 25/08/2026.- La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Ushuaia, Verónica Maestro, sostuvo que la política económica del Gobierno nacional “nos obligó a reconfigurar todas las políticas públicas” que se implementan desde el Municipio para poder “dar respuestas a las demandas” de las familias afectadas por la crisis, en un contexto de retracción de los recursos municipales

En diálogo con una Fm capitalina , la funcionaria remarcó que la gestión de Javier Milei “eliminó todos los financiamientos y programas de apoyo para las familias, las infancias y las políticas de género”

A esto se suma “la caída de la coparticipación que afecta a los recursos provinciales y por ende a los municipales”, al punto de que “la recaudación del Municipio cayó un 30%”

Tras sostener que “una crisis excepcional como la que estamos atravesando obliga a tomar decisiones excepcionales en el día a día”, Maestro remarcó que la “decisión” del intendente Walter Vuoto es “estar más cerca de cada vecino y vecina atendiendo sus necesidades”

“Antes la gente veía cómo llegar a fin de mes y hoy no solo no llega sino que no tiene para comer, ni para comprar remedios o pagar el gas”, observó, y señaló que mientras “antes la situación de vulnerabilidad afectaba a las familias sin ingresos”, en la actualidad “las que tienen ingresos también sufren situaciones de vulnerabilidad”

En ese sentido, sostuvo que a esas familias “no podemos decirles ‘ustedes tienen ingresos, vean cómo hacen para pagar’”

Esta realidad obliga también a “reconfigurar el presupuesto, las decisiones que tomamos día a día y hasta las normativas vigentes”, lo que implica “implementar nuevas herramientas y procedimientos administrativos”

“Las situaciones de vulnerabilidad extrema no eran frecuentes en la ciudad pero hoy son una realidad como consecuencia de un modelo económico que está rompiendo la economía del país”, concluyó Maestro.