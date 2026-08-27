Lucía Rossi: “La crisis golpea a familias que nunca antes pidieron ayuda”

Río Grande, 27/08/ 2026. La ministra de Desarrollo Social de Tierra del Fuego, Lucía Rossi, reconoció que la provincia atraviesa un escenario social “sumamente complejo” marcado por el endeudamiento familiar, el desempleo industrial y la caída de ingresos. En diálogo con este medio, subrayó que el Estado provincial intenta sostener la asistencia pese al recorte de fondos nacionales y la creciente demanda de ayuda.

Endeudamiento y vulnerabilidad inédita

Rossi advirtió que Tierra del Fuego figura entre las provincias con mayor volumen de deuda familiar por tarjetas de crédito y préstamos bancarios.

“Estamos viendo un gran incremento de pedidos de ayuda de gente que es la primera vez que solicita asistencia del Estado porque se encuentra en una situación de vulnerabilidad inédita”, señaló.

La crisis golpea con más fuerza en Río Grande, donde el cierre de fábricas dejó a cientos de trabajadores sin ingresos de un día para otro.

Asistencia alimentaria y social

El Ministerio sostiene un padrón fijo de:

8.000 familias asistidas con módulos alimentarios.

asistidas con módulos alimentarios. 3.000 beneficiarios de la tarjeta Bienestar.

Sin embargo, Rossi aclaró que los números cambian cada día: “Cuando pensamos que tenemos organizado el padrón, aparecen 300 nuevos trabajadores que quedaron afuera de la fábrica y necesitan ayuda inmediata”.

La asistencia incluye:

Alimentación.

Acompañamiento en alquileres y servicios básicos.

Derivaciones en salud mental.

Apoyo humano integral para familias en crisis.

Recortes nacionales y esfuerzo provincial

La ministra denunció que la Nación recortó programas clave:

FONID (incentivo docente).

(incentivo docente). Plan Remediar (medicamentos).

(medicamentos). Subsidios al transporte y planes de vivienda.

La provincia debió absorber esos costos: “Estamos atajando todo lo que la Nación bajó, con mucho esfuerzo y creatividad para sostener los programas de asistencia”, explicó Rossi.

Economía popular y ferias

Consultada sobre las críticas de las cámaras de comercio a las ferias y ventas informales, Rossi defendió estas prácticas como válidas en un contexto de crisis:

“No todas las reglas están pensadas para un mismo momento. Hoy se trata de sobrevivir y llevar el pan a la mesa”.

“No quisiera vivir en una provincia con un gobierno que va con una topadora a sacarle al mantero lo que tiene para vivir”, dijo en referencia a políticas de represión de la informalidad.

La entrevista con Lucía Rossi deja en claro que el Ministerio de Desarrollo Social enfrenta una demanda creciente y cambiante, con familias que nunca antes habían pedido ayuda y hoy dependen del Estado para subsistir. La ministra enfatizó que la crisis no es solo económica, sino también humana: “El Estado debe estar presente de diversas maneras, articulando con salud, industria y economía popular, para darles a los vecinos una salida en medio de esta emergencia”.

Fuente: Resumen Económico, RAdio Provincia.