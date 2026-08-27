“Los préstamos excluyentes de Caputo: apenas un 5% de los argentinos podría acceder”

Requisitos del crédito

Valor de la propiedad: US$ 106.667 (≈ $106.667 × $1.000 = $106.667.000 al tipo de cambio oficial).

US$ 106.667 (≈ $106.667 × $1.000 = $106.667.000 al tipo de cambio oficial). Ingreso mínimo familiar: $3.460.391 mensuales.

$3.460.391 mensuales. Cuota inicial: $865.089.

$865.089. Plazo: 25 años.

25 años. Tasa: UVA + 7%.

Estos parámetros implican que el solicitante debe destinar cerca del 25% de su ingreso mensual solo a la primera cuota, sin contar gastos adicionales (impuestos, seguros, mantenimiento).

Comparación con salarios actuales en Argentina

Indicador Valor mensual (neto aproximado) Fuente Mediana salarial sector privado registrado $1.333.622 Infobae Salario bruto promedio nacional $2.121.005 Secretaría de Trabajo Pretensión salarial promedio (Bumeran) $1.461.000 La Nueva / El Marplatense Canasta básica total (familia tipo) $3.000.000 Estimación provincial

El ingreso requerido para acceder al crédito equivale a más del doble del salario promedio y supera incluso el costo de la canasta básica total.

Estimación de acceso real

Solo los trabajadores de sectores de alta remuneración (energía, minería, dirección general, ingeniería) superan los $2,5 millones mensuales.

(energía, minería, dirección general, ingeniería) superan los mensuales. En consecuencia, menos del 10% de los asalariados registrados podrían cumplir el requisito de ingreso.

podrían cumplir el requisito de ingreso. Si se incluye el empleo informal (≈ 45% de la fuerza laboral), el porcentaje de acceso cae a entre 3% y 5% del total de trabajadores argentinos.

El programa hipotecario del Ministerio de Economía, financiado con fondos del FGS de ANSES, se presenta como una política de vivienda, pero en la práctica excluye al 90% de la población asalariada.

Los jubilados y trabajadores con ingresos medios o bajos quedan fuera del sistema.

La medida beneficia principalmente a familias con ingresos superiores a $3,5 millones, es decir, el segmento más alto del mercado formal.

En síntesis: con el salario promedio argentino actual, solo una élite laboral podría acceder a los créditos UVA + 7%. Para la mayoría de los trabajadores, el sueño de la vivienda propia sigue siendo inalcanzable bajo las condiciones impuestas por el plan Caputo.