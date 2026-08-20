Löffler impulsa una ley para aliviar el endeudamiento de las familias fueguinas

Rio Grande 20/08/2026.- El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Damián “Loli” Löffler, presentó un proyecto para crear un Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal. La iniciativa busca refinanciar deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y financiaciones de consumo en condiciones más favorables, antes de que las familias caigan en situaciones graves de mora.

Frente al creciente peso que las deudas tienen sobre los ingresos de los hogares, el legislador provincial del MPF Damián “Loli” Löffler impulsó la creación de un Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal, destinado a brindar una alternativa a las familias que, aun haciendo el esfuerzo de cumplir con sus obligaciones, destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de cuotas, tarjetas y préstamos.

La iniciativa parte de un diagnóstico concreto. Según los fundamentos del proyecto, a diciembre de 2025 aproximadamente 20,3 millones de personas tenían financiamiento dentro del sistema financiero ampliado, mientras que el saldo promedio por deudor había alcanzado los $4,1 millones, con un incremento real del 24,7% durante ese año.

“Hay familias que todavía están pagando, pero después de pagar la tarjeta, el préstamo o las cuotas prácticamente no tienen margen para afrontar los gastos cotidianos. No tenemos que esperar a que una familia deje de pagar para ofrecerle una alternativa”, sostuvo Löffler.

Ese criterio preventivo constituye uno de los aspectos centrales de la propuesta. El programa alcanzaría a personas comprendidas en las situaciones crediticias 1, 2 y 3 del Banco Central, siempre que las obligaciones financieras representen más del 30% de los ingresos mensuales del hogar. También se establece como requisito que los ingresos familiares sean inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y contar con al menos dos años de domicilio en Tierra del Fuego.

Una salida, no otra deuda

El proyecto no plantea condonar las obligaciones ni entregar dinero de libre disponibilidad. La propuesta consiste en reorganizar y refinanciar las deudas existentes bajo condiciones de tasa, plazo y cuota sustancialmente más favorables, adecuadas a la capacidad real de pago de cada beneficiario.

Los fondos serían destinados directamente a cancelar total o parcialmente las obligaciones con los acreedores. El programa abarcaría tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos de consumo otorgados por entidades financieras y proveedores no financieros registrados ante el BCRA, incluyendo aquellos instrumentados mediante aplicaciones y billeteras virtuales. Quedan excluidos los créditos hipotecarios, prendarios y las deudas exclusivamente comerciales o empresariales.

“No estamos proponiendo que alguien deje de pagar sus deudas. Estamos proponiendo que pueda pagarlas sin que hacerlo signifique dejar de comprar alimentos, pagar los servicios o sostener a su familia”, explicó Löffler.

El Banco de Tierra del Fuego como herramienta

La iniciativa instruye al Banco de Tierra del Fuego a implementar una línea especial de crédito y contempla además la posibilidad de que la Provincia establezca mecanismos de bonificación de tasas, dentro de las partidas presupuestarias disponibles.

También invita a otras entidades financieras y proveedores de crédito registrados ante el Banco Central a incorporarse al programa.

Löffler remarcó que la problemática trasciende la situación financiera individual: “Cuando miles de familias destinan una parte cada vez mayor de sus salarios a pagar intereses y refinanciaciones, también cae el consumo, venden menos nuestros comercios y se resiente toda la economía local”.

El proyecto contempla además prioridad para hogares afectados por pérdida involuntaria del empleo o fuertes reducciones de ingresos, jubilados y pensionados, hogares monoparentales y aquellos que tengan personas con discapacidad a cargo.

Finalmente, Löffler sostuvo que la propuesta apunta a intervenir antes de que el endeudamiento se transforme en exclusión financiera.

“Las familias necesitan una salida, no otra deuda. Queremos ayudar a quienes hacen el esfuerzo de pagar todos los meses antes de que el endeudamiento los deje afuera del sistema. Aliviar las deudas también es recuperar certezas y devolver capacidad económica a las familias fueguinas”, concluyó.