Legisladores de lujo: Coto, Monte de Oca, Pauli y Rodríguez cuestan casi $50 millones por mes sin producir proyectos

El costo de la inacción
Cada uno de estos legisladores percibe una dieta superior a los 9 millones mensuales, lo que significa que en conjunto representan un gasto cercano a los $50 millones por mes para el Congreso. Un gasto millonario que contrasta con la falta absoluta de producción legislativa. Los senadores 12 millones mensuales.
Impacto político y social
- Desconexión con la provincia: Tierra del Fuego atraviesa una crisis industrial y social, pero sus representantes no han presentado proyectos que atiendan la emergencia.
- Privilegios sin gestión: mientras los fueguinos sufren inflación y desempleo, los legisladores cobran sueldos millonarios sin generar propuestas.
- Erosión institucional: la ausencia de proyectos propios alimenta la percepción de que el Congreso funciona como un espacio de privilegios más que de representación.
Lectura crítica
- Coto y Monte de Oca: Senadores libertarios que no registran iniciativas en el Senado.
- Pauli y Rodríguez: Diputados que tampoco figuran como autores de proyectos en la Cámara Baja.
- Costo total: $50 millones mensuales para cuatro legisladores que no producen leyes.
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Senadores
- Belén Monte de Oca (LLA)
- Fue designada presidenta de la Bicameral de Trámite Legislativo (DNU).
- No registra proyectos de ley presentados en el Senado durante 2026.
- Su rol se ha concentrado en la conducción de la comisión bicameral y en la defensa de los decretos del Poder Ejecutivo.
- Agustín Coto (LLA)
- No figura como autor de proyectos en la base de datos de Parlamentario.
- Su participación se limita a votaciones y acompañamiento de iniciativas de su bloque.
Diputados
- Santiago Pauli (LLA)
- No registra proyectos propios en Diputados.
- Su actividad se centra en respaldar la agenda oficialista en comisiones.
- Miguel Rodríguez (LLA)
- Tampoco aparece como autor de proyectos en la Cámara Baja.
- Su rol ha sido acompañar iniciativas de otros legisladores libertarios.
- Belén Monte de Oca (LLA)
Conclusión
Los datos de Parlamentario confirman lo que la sociedad fueguina denuncia: legisladores con sueldos millonarios que no producen nada. La inacción de Coto, Monte de Oca, Pauli y Rodríguez se convierte en un símbolo del divorcio entre la política y la realidad social, en un momento en que la provincia necesita respuestas urgentes.
Fuente: con información de El Parlamentario y www.lalicuadoratdf.com.ar