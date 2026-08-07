Legisladores de lujo: Coto, Monte de Oca, Pauli y Rodríguez cuestan casi $50 millones por mes sin producir proyectos

Rio Grande 07/08/2026.- Según la revista Parlamentario, los senadores Agustín Coto y Belén Monte de Oca, junto con los diputados Santiago Pauli y Miguel Rodríguez, no han presentado ningún proyecto de ley propio en lo que va de 2026. Su actividad se limita a integrar comisiones y acompañar iniciativas de otros bloques, sin impulsar propuestas concretas para Tierra del Fuego ni para el país.

El costo de la inacción

Cada uno de estos legisladores percibe una dieta superior a los 9 millones mensuales, lo que significa que en conjunto representan un gasto cercano a los $50 millones por mes para el Congreso. Un gasto millonario que contrasta con la falta absoluta de producción legislativa. Los senadores 12 millones mensuales.

Impacto político y social

Desconexión con la provincia: Tierra del Fuego atraviesa una crisis industrial y social, pero sus representantes no han presentado proyectos que atiendan la emergencia.

Tierra del Fuego atraviesa una crisis industrial y social, pero sus representantes no han presentado proyectos que atiendan la emergencia. Privilegios sin gestión: mientras los fueguinos sufren inflación y desempleo, los legisladores cobran sueldos millonarios sin generar propuestas.

mientras los fueguinos sufren inflación y desempleo, los legisladores cobran sueldos millonarios sin generar propuestas. Erosión institucional: la ausencia de proyectos propios alimenta la percepción de que el Congreso funciona como un espacio de privilegios más que de representación.

Lectura crítica

Coto y Monte de Oca : Senadores libertarios que no registran iniciativas en el Senado.

: Senadores libertarios que no registran iniciativas en el Senado. Pauli y Rodríguez : Diputados que tampoco figuran como autores de proyectos en la Cámara Baja.

: Diputados que tampoco figuran como autores de proyectos en la Cámara Baja. Costo total : $50 millones mensuales para cuatro legisladores que no producen leyes.

: $50 millones mensuales para cuatro legisladores que no producen leyes. Senadores Belén Monte de Oca (LLA) Fue designada presidenta de la Bicameral de Trámite Legislativo (DNU) . No registra proyectos de ley presentados en el Senado durante 2026. Su rol se ha concentrado en la conducción de la comisión bicameral y en la defensa de los decretos del Poder Ejecutivo. Agustín Coto (LLA) No figura como autor de proyectos en la base de datos de Parlamentario. Su participación se limita a votaciones y acompañamiento de iniciativas de su bloque. Diputados Santiago Pauli (LLA) No registra proyectos propios en Diputados. Su actividad se centra en respaldar la agenda oficialista en comisiones. Miguel Rodríguez (LLA) Tampoco aparece como autor de proyectos en la Cámara Baja. Su rol ha sido acompañar iniciativas de otros legisladores libertarios.



Conclusión

Los datos de Parlamentario confirman lo que la sociedad fueguina denuncia: legisladores con sueldos millonarios que no producen nada. La inacción de Coto, Monte de Oca, Pauli y Rodríguez se convierte en un símbolo del divorcio entre la política y la realidad social, en un momento en que la provincia necesita respuestas urgentes.

Fuente: con información de El Parlamentario y www.lalicuadoratdf.com.ar