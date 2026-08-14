Legislador Raúl Von der Thusen: “El mercado interno está muerto, debemos salir a buscar inversiones extranjeras”

Rio Grande 14/08/2026.- El legislador provincial Raúl Von der Thusen, de Somos Fueguinos, dialogó con Resumen Económico,en una entrevista donde analizó la crítica situación económica y productiva de Tierra del Fuego.

Desde el inicio, el legislador reconoció el panorama devastador: una industria electrónica prácticamente colapsada, la textil casi desaparecida, más de 300 comercios cerrados y una crisis persistente en el petróleo y el gas. “No me gusta dar malas noticias, pero tampoco mentirle a la gente. El panorama es muy oscuro y no veo intenciones reales de todos los representantes para resolverlo”, afirmó.

Von der Thusen explicó que su propuesta de buscar inversiones extranjeras no es improvisada, sino fruto de años de trabajo y diagnóstico. “El mercado interno argentino está muerto. Imaginate si alguien se le va a ocurrir invertir en Tierra del Fuego. Por eso descarto totalmente inversiones nacionales. Hoy debemos mostrar al mundo que tenemos capacidad industrial, logística, infraestructura y sobre todo recursos humanos con 50 años de trayectoria”, señaló.

El legislador planteó que Río Grande, la ciudad más golpeada, debe ser el eje de esta estrategia. “Hay que ir a Estados Unidos, China, Corea, España, Italia. Tenemos que salir a buscar inversores porque si no el panorama se va a poner mucho más oscuro”, advirtió.

Sin embargo, aclaró que cualquier inversión debe cumplir tres condiciones: respeto a las leyes nacionales y provinciales, cuidado del ambiente y contratación de mano de obra local. “No vamos a renunciar jamás a los temas ambientales. Tierra del Fuego fue pionera en incorporar derechos de tercera generación en su Constitución”, subrayó.

En la entrevista también se abordó la problemática ambiental en Almanza, donde la instalación de boyas en el Canal Beagle por parte de empresas como Newsan ha generado contaminación visual y ambiental. Von der Thusen prometió recorrer la zona tras el invierno para evaluar la situación en primera persona.

Respecto al mercado interno, el legislador coincidió en que está devastado, con millones de argentinos endeudados para comprar alimentos. Por ello, insistió en que las empresas que inviertan en la provincia deberán orientarse a la exportación. “Cualquier multinacional que venga a Tierra del Fuego va a ser exportadora. Estoy trabajando en herramientas legislativas para garantizar seguridad jurídica”, explicó.

Von der Thusen también se refirió al endeudamiento de las familias fueguinas y a los créditos UVA. Informó que el Banco de Tierra del Fuego suspendió las ejecuciones hipotecarias y que se avanza en un proyecto para crear un fondo fiduciario que permita pagar las deudas sin actualización por inflación. “Conozco familias que sacaron un préstamo de 3 millones de pesos y ya pagaron 50 millones, pero aún deben otros 50. Es una barbaridad”, denunció.

Finalmente, el legislador habló de su vocación política y de las perspectivas electorales. “No hay mejor campaña que la gestión. Cumplir con la responsabilidad es la mejor campaña. Luego la gente definirá en una elección”, concluyó.

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia.