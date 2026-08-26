Lechman planteó garantizar primero los recursos para educación, salud y seguridad e invitar a los intendentes a discutir la coparticipación

Ushuaia 26/08/2026.- El legislador Jorge Lechman planteó este martes ante el SUTEF revisar cómo se distribuyen los recursos de Tierra del Fuego. Se lo dijo directamente a Horacio Catena, secretario general del gremio docente: educación, salud y seguridad deben contar con fondos garantizados y los tres intendentes tienen que ser invitados a formar parte de esa discusión.

El reclamo salarial docente no puede repetirse año tras año, con distintos gobiernos y trabajadores obligados a discutir si el sueldo alcanza para vivir. Para Lechman, tampoco puede suceder que áreas esenciales queden atadas a cómo cierran las cuentas de cada gestión.

Por eso volvió sobre una idea que viene sosteniendo desde hace tiempo: garantizar primero los recursos para educación, salud y seguridad y luego avanzar con la distribución de la coparticipación a los municipios.

“Hay que invitar a los tres intendentes. Ninguno de estos tres ámbitos es un gasto, son una inversión. Nos tenemos que sentar a discutir qué queremos para la provincia de acá en adelante”, sostuvo Lechman.

La responsabilidad de administrar esos recursos corresponde al Ejecutivo provincial. La propuesta no busca trasladar obligaciones a los municipios ni imponerles una quita, sino abrir una mesa seria con la Provincia, la Legislatura, los gremios y los intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

La discusión, según Lechman, debe partir de números concretos: cuánto necesita educación, cuánto salud y cuánto seguridad para sostener salarios y servicios dignos. A partir de ahí, definir qué recursos deben quedar garantizados antes de distribuir la masa coparticipable.

Lechman también marcó que este debate no puede terminar enfrentando a los docentes con las familias ni a un sector de la sociedad con otro. Los chicos tienen que tener clases, los padres tienen derecho a una educación digna para sus hijos y los trabajadores de la educación deben cobrar un salario que les permita vivir dignamente, al igual que los trabajadores de la salud y de la seguridad.

“No podemos convertir esta discusión en un enfrentamiento entre sectores ni caer en la lógica de sacarle a uno para darle al otro. Tenemos que encontrar una solución para que haya servicios dignos, salarios dignos y una educación digna. Es una mesa grande en la que nos tenemos que sentar todos. Hace rato que lo vengo planteando”, señaló.

Lechman ya había planteado esta idea anteriormente. Ahora la volvió a llevar este martes a la Legislatura, frente al SUTEF, con una definición política concreta: los trabajadores no pueden seguir pagando los errores de cálculo o las malas decisiones de los gobiernos de turno.

“Nos tenemos que sentar a discutir qué queremos para la provincia de acá en adelante”.