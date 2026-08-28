LAS MEDIDAS DE ALIVIO Y DESENDEUDAMIENTO ANUNCIADAS POR EL GOBERNADOR INCLUYEN REDUCCIÓN DE TASAS Y NUEVAS LÍNEAS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL BTF

Tierra del Fuego 28/08/2026.- En el marco de un creciente endeudamiento de las familias, situación que se viene profundizando en todas las provincias del país, el Gobernador de Tierra del Fuego AIAS Gustavo Melella anunció una serie de medidas del Banco de Tierra del Fuego destinadas a fortalecer la capacidad de consumo y acompañar el ordenamiento financiero de los fueguinos y fueguinas.

Nueva línea de Asistencia de Acompañamiento con Disponibilidad Inmediata

El Banco pone en marcha la línea Asistencia de Acompañamiento con Disponibilidad Inmediata, de libre disponibilidad, pensada para atender necesidades financieras de corto plazo, con montos de hasta $4.000.000, una tasa desde el 59,50% TNA y hasta tres meses de gracia para el pago de capital e intereses.

Nuevas líneas de reordenamiento financiero

El BTF lanza nuevas líneas de readecuación y refinanciación de deudas, destinadas a acompañar a las familias fueguinas en el ordenamiento de sus compromisos financieros con la entidad.

Las nuevas condiciones alcanzan tanto a clientes que registran un atraso de entre 1 y 60 días en el pago de sus obligaciones, como a clientes sin atrasos que destinan una proporción elevada de sus ingresos al pago de deudas con el Banco. En ambos casos, las condiciones específicas varían con una segmentación de acuerdo al nivel de ingresos de cada cliente para brindar mejores condiciones a las situaciones de mayor vulnerabilidad.

Para clientes con atrasos de hasta 60 días al 31 de julio en el pago de sus obligaciones, las nuevas condiciones contemplan tasas desde el 39% TNA, plazos de hasta 72 meses y hasta seis meses de gracia.

Para clientes en situación normal, sin atrasos, el acceso a estas líneas se define según la relación entre su compromiso y su ingreso mensual.

Para personas que ingresaron al VERAZ

Para quienes atraviesan una situación de mora más comprometida, con atrasos superiores a los 60 días al 31 de julio, el BTF suma plazos de hasta 10 años y hasta 6 meses de gracia antes de comenzar a afrontar la nueva obligación, con una tasa del 45,92% para clientes con acreditación de haberes en el Banco y del 50,12% para quienes no acreditan.