“LAS DEUDAS SE ESTÁN COMIENDO EL SALARIO”, ADVIRTIÓ VON DER THUSEN

Rio Grande 19/08/2026.-El legislador Raúl Von Der Thusen presentó un nuevo proyecto de resolución para conocer en profundidad el nivel de endeudamiento de trabajadores estatales y privados con el Banco de Tierra del Fuego. El parlamentario, advirtió sobre “el peso de las refinanciaciones, los intereses y la financiación de saldos de tarjetas de crédito, en un contexto marcado por bajos salarios y una fuerte recesión económica”.

Al respecto, se refirió con “mucha preocupación por la cantidad de recursos provenientes de los salarios que cada mes quedan comprometidos en el pago de créditos, tarjetas, intereses y otras obligaciones financieras. “Sabemos que hay trabajadores muy endeudados y lo que necesitamos ahora son números más precisos de la provincia para conocer la verdadera dimensión del problema y cuánto del salario de los fueguinos está quedando comprometido todos los meses en el pago de deudas”.

Von Der Thusen remarcó que la situación encuentra un correlato en los indicadores nacionales y mencionó los datos del Banco Central de la República Argentina que ratifican que la irregularidad de las financiaciones a las familias alcanzó el 12,8% en mayo de 2026 y roza el 30% en las billeteras virtuales, mientras que el INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria registró un incremento interanual del 36,2% en ese mismo mes.

En este sentido, explicó que “son datos de alcance nacional que no representan específicamente la realidad de Tierra del Fuego, pero muestran cómo el deterioro de la capacidad de pago, el aumento del precio de los alimentos y la pérdida de poder adquisitivo conforman un escenario cada vez más complejo para las familias fueguinas”.

Para Von Der Thusen, “el endeudamiento no puede analizarse separado de los ingresos” y cuestionó los “salarios paupérrimos” que continúan “percibiendo trabajadores en distintos niveles del Estado provincial y municipal, a lo que se suma el aumento de los alimentos y de otros gastos esenciales que las familias deben afrontar todos los meses”.

“Cuando el salario no alcanza para llenar el changuito, pagar los servicios y cubrir las necesidades básicas, muchas familias terminan recurriendo al crédito, a las billeteras virtuales que tienen intereses disparatados o financiando la tarjeta para llegar a fin de mes. Ahí comienza un círculo vicioso que termina dejando a muchas familias prácticamente rehenes de sus deudas”, expresó.

“La información será uno de los insumos para avanzar en un proyecto de ley” que, según confirmó el legislador, ya comenzó a conversar con “sectores que representan a trabajadores estatales y privados, con la intención de ampliar esas reuniones y escuchar sus aportes antes de terminar de definir la iniciativa”.

Finalmente, Von Der Thusen reiteró la importancia de contar “con los números reales, escuchar a los trabajadores y construir una herramienta concreta. Tenemos que cortar este círculo de endeudamiento y lograr que una mayor parte del salario vuelva a quedar en manos de las familias fueguinas y de la economía local”.