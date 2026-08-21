La violencia verbal del presidente: Milei, en el Consejo de las Américas: “Los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar”.

Rio Grande 21/08/2026.- Otro preciosismo idiomático del presidente mas vulgar y violento que ha pasado por este país, esta vez apuntó contra Techint y el sector de los neumáticos.

El presidente Javier Milei volvió a defender la desregulación de la economía porque “atrás de cada regulación hay un kiosco”, y disparó: “Los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar”.

Lo dijo en su discurso de cierre del Consejo de las Américas, donde volvió a embestir contra Techint y las regulaciones que habían para exportar chatarra, lo cual le permitía a esa empresa tener un insumo a un precio muy bajo.

También apuntó al “sector de los neumáticos” y explicó: “Si ahora entran a US$ 100 dólares, como valen en todos los países, las personas tienen US$ 300 para gastar en otro lado”.

“Es cierto que desaparecen empresas, pero son empresas de un empleado, mientras abren otras de 10 empleados”, señaló el Presidente.

Y, en esa línea, evaluó: “Si estarían desapareciendo empresas y se pierden tantos puestos de trabajo, el desempleo debiera estar volando y eso no está pasando”.

Agencia NA