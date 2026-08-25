LA PROVINCIA FORTALECE SUS DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL Y PROBLEMÁTICAS DE CONSUMO

Tierra del Fuego 25/08/2026.- La ministra de Salud Judit Di Giglio recorrió junto al secretario de Salud Mental y Problemáticas del Consumo, David De Piero, distintas instituciones y dispositivos que forman parte de la red provincial de atención en Ushuaia. La recorrida permitió poner en valor el trabajo que se desarrolla en materia de atención clínica, acompañamiento familiar, abordaje territorial, rehabilitación, vivienda asistida e inclusión sociolaboral.

Durante la visita, las autoridades recorrieron el Centro de Abordaje de Problemáticas de Consumo Ushuaia (CAPCUSH), que cuenta con un equipo de 43 agentes y registró 5.965 prestaciones durante el último semestre.

El dispositivo desarrolla distintas estrategias de atención destinadas a acompañar a las personas que atraviesan problemáticas de consumo, desde la admisión y evaluación interdisciplinaria inicial hasta el seguimiento y continuidad de los tratamientos. Entre sus prestaciones se encuentran los consultorios externos, la orientación familiar, los dispositivos de abordaje territorial y el Hospital de Día.

En este último caso, se brinda un abordaje terapéutico intensivo con una jornada extendida de 12 horas, que incluye actividades clínicas, ocupacionales, recreativas, deportivas, educativas y comunitarias orientadas a la rehabilitación psicosocial, el fortalecimiento de la autonomía y la inclusión comunitaria.

Como parte de este abordaje integral, durante el primer semestre de 2026 la División Cocina elaboró y distribuyó 2.628 raciones de viandas, como parte del las lineas de cuidados integral en salud mental.

La recorrida de Di Giglio también incluyó los dispositivos dependientes de la Dirección de Dispositivos Intermedios en Salud Mental, entre ellos el Centro de Día Kariamken, el Dispositivo de Intervención Territorial, Dispositivos de Viviendas Asistidas, el Dispositivo de Intervención Familiar y la Casa de Medio Camino.

En particular, el Dispositivo de Intervención Familiar trabaja con las dinámicas familiares y redes afectivas, con el objetivo de fortalecer los apoyos necesarios para sostener los procesos de tratamiento. Durante 2025, 127 familias y redes de apoyo participaron de este dispositivo.

Estos espacios permiten acompañar diferentes momentos de los procesos de atención y recuperación, con intervenciones que se desarrollan tanto en los espacios terapéuticos como en el territorio y junto a las familias y redes de apoyo.

En este marco, la red también contempla dispositivos habitacionales y estrategias de inclusión sociolaboral, orientadas a acompañar procesos de externación, promover una autonomía progresiva y favorecer la integración de las personas en la comunidad.

La ministra Di Giglio destacó el trabajo que llevan adelante los equipos y puso en valor el fortalecimiento de una red de atención que contempla diferentes niveles de acompañamiento y permite sostener la continuidad de los tratamientos.

Este proceso de fortalecimiento de la red no se limita a Ushuaia. En Río Grande, la Provincia trabaja en la puesta en funcionamiento de dispositivos que permitan ampliar y diversificar las estrategias de atención, y avanza en la apertura del nuevo edificio del Centro de Abordaje Integral en Salud Mental.

En esa ciudad también funciona la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria (RISaMC), un programa de formación de posgrado de tres años, rentado, destinado a profesionales de medicina, psicología, enfermería, trabajo social y terapia ocupacional, que tiene su sede en esa ciudad. Esta institución, el próximo 1º de septiembre entregará títulos a las primeras graduadas, que a partir de ese momento serán incorporadas al sistema público de Tierra del Fuego. En tanto en Tolhuin se jerarquizó el área mediante la creación de la Dirección de Salud Mental ademas se logró a partir de 2024 la internación de pacientes por problemáticas de salud mental en el Centro Modular de esa ciudad.