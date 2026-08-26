LA PROVINCIA FISCALIZA LA OPERACIÓN DE CARGA DE CRUDO A TRAVES DE LA TERMINAL MARITIMA RIO CULLEN Y CERTIFICA EL ORIGEN DE LA MERCADERIA

La operación de carga del crudo se realiza mediante una monoboya ubicada en el mar en inmediaciones de la costa, dentro del área hidrocarburífera concesionada. Personal de la Secretaría de Hidrocarburos interviene desde tierra en la medición de tanques y liquidación de los volúmenes a exportar, en el marco de sus competencias específicas sobre la fiscalización de los hidrocarburos producidos en la Provincia.

“En la terminal de Río Cullen, nuestra intervención está vinculada a la certificación en origen de los volúmenes de crudo que se exportan: participamos de la medición de los tanques de almacenamiento y de la liquidación de los volúmenes que efectivamente se van a exportar, para certificar el origen de la mercadería. No intervenimos en la autorización de navegación ni en la documentación propia del buque”, explicó Balderramas.

Antes de cada despacho, las empresas presentan ante la Secretaría un permiso de Nación que les permite exportar, una declaración jurada especificando el área y la empresa productora, el volumen y calidad de crudo a exportar, la empresa compradora y el destino de la mercadería a partir de la cual se emite el certificado de origen provisorio.

Durante la operación de carga de los buques, los fiscalizadores provinciales constatan los volúmenes exportados desde tierra, que son efectivamente transferidos a los barcos.

“Nuestros fiscalizadores participan de las maniobras de carga de buques desde tierra, constatando los volúmenes exportados, las tareas que realizan no implican subir a los buques tanque ni participan en las operaciones propias de navegación como el control marítimo de las embarcaciones”, precisó la Secretaria.

Una vez finalizada la operación, la documentación correspondiente al cargamento de crudo, es presentada por las empresas ante los organismos nacionales competentes y posteriormente ante la Secretaría de Hidrocarburos, a efectos de completar la certificación definitiva del origen del volumen del crudo despachado.

Respecto de la bandera del buque, Balderramas señaló que la Secretaria, no tiene acceso a la información relativa a la procedencia del buque, su bandera, registro y documentación marítima, y que eso corresponde a la competencia de otros organismos nacionales en materia de control marítimo.

“Es fundamental aclarar que la Provincia realiza controles con respecto a los hidrocarburos producidos en Tierra del Fuego, mientras que a otros organismos nacionales les corresponde el control de las embarcaciones y la navegación en aguas argentinas”, remarcó.

A partir de los hechos recientemente conocidos, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en medidas específicas destinadas a reforzar los mecanismos provinciales de protección de los recursos hidrocarburíferos y a establecer criterios claros respecto de las operaciones, servicios e infraestructura vinculados con la actividad hidrocarburífera y con buques que operen bajo pabellón del Reino Unido o de sus territorios dependientes.

Los alcances y las medidas concretas serán comunicados una vez concluido el análisis jurídico y administrativo correspondiente.