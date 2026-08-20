LA PROVINCIA ARTICULA ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES Y CLÍNICAS PARA ABORDAR EL SUICIDIO

Tierra del Fuego 20/08/2026.- El Ministerio de Salud fortaleció las acciones de prevención y abordaje integral de la problemática del suicidio a través de dos jornadas desarrolladas esta semana en Río Grande y Ushuaia. Las actividades reunieron a representantes de distintos sectores de la comunidad y a equipos de salud, con el objetivo de promover herramientas de prevención, detección temprana y atención, y consolidar redes de trabajo que permitan dar respuestas integrales.

Las propuestas fueron impulsadas por la Secretaría de Salud Mental y Problemáticas de Consumo y se desarrollaron desde dos perspectivas complementarias. En Río Grande se llevó adelante una mesa intersectorial con representantes de la justicia, fuerzas de seguridad, instituciones educativas, clubes deportivos y organizaciones de la sociedad civil, mientras que en Ushuaia se realizó una jornada de capacitación destinada a profesionales de salud pública y privada. En ambas jornadas se contó con la participación de un equipo del Programa Nacional de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio.

Este martes, en la ciudad norte, se realizó la «Mesa Intersectorial en Problemática del Suicidio». Allí la ministra de Salud, Judit Di Giglio, destacó que este espacio es clave porque «no podemos pensar más sólo la salud mental en el consultorio” y subrayó la importancia de que diversos actores sociales se conviertan en agentes multiplicadores de escucha, especialmente las fuerzas de seguridad, que suelen ser el primer contacto con personas en crisis en la vía pública.

Uno de los momentos centrales de la mesa en Río Grande fue la firma de una carta de intención con la Fundación Mucho por Vivir, representada por Marcela Leal, una asociación civil que desde 2021 promueve acciones de prevención del suicidio.

El secretario de Salud Mental, David De Piero, leyó el documento que establece el compromiso de aunar esfuerzos en concientización y prevención, dejando abierta la posibilidad de futuros convenios.

Durante el encuentro, De Piero recordó que el 1° de septiembre próximo egresarán las dos primeras residentes de la residencia interdisciplinaria en salud mental de la provincia, y anticipó la próxima inauguración de un nuevo centro de abordaje integral en Río Grande.

Además, subrayó que el suicidio «siempre ha estado como un tema tabú» y que hay que hablarlo «de manera respetuosa, con posibilidad de opinar», sin relegarlo solo a los especialistas.

Este miércoles, en Ushuaia, la agenda se centró en la capacitación de equipos de salud con la jornada «Abordaje de la Problemática del Suicidio y de las Autolesiones en Salud: lineamientos de detección y acción temprana». La actividad, al igual que la desarrollada en Río Grande, tuvo una amplia convocatoria.

La referente del programa provincial, Alejandra Potylicki, explicó que el trabajo aborda la prevención en tres momentos —antes, durante y después de una crisis— y remarcó que «ninguno está exento» de atravesar situaciones de padecimiento.

El equipo del Programa Nacional de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio, integrado por Bárbara Alter, Martín Cagide y Ariadna Vázquez, presentó los lineamientos del programa creado en 2022.

El encuentro incluyó ateneos clínicos en los que los asistentes dialogaron sobre obstáculos y facilitadores en la práctica cotidiana, contrastando los lineamientos teóricos con las situaciones que se presentan en el territorio.