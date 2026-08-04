La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) suspendió de manera preventiva su convenio con la red de farmacias Autofarma.

Motivos de la medida
- Deuda acumulada: El conflicto creció por compromisos financieros pendientes y el alto costo de los medicamentos suministrados.
- Ruptura del acuerdo: La red de farmacias desestimó un entendimiento previo alcanzado en Buenos Aires que incluía un pago inicial y cinco cuotas.
- Sustentabilidad: OSEF indicó que la suspensión busca proteger las cuentas de la obra social y ordenar el pago de los compromisos.
Estado de la cobertura
- Atención garantizada: OSEF aclaró que la medida rige exclusivamente para Autofarma.
- Otras farmacias: La cobertura de medicamentos continúa funcionando con total normalidad en el resto de la red de farmacias adheridas a la obra social en la provincia.
Puedes consultar los comunicados oficiales del organismo en la página de Facebook de OSEF.
La deuda total reclamada a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) supera los $6.000 millones de pesos, una cifra que según la empresa se eleva a más de $6.700 millones si se suma el saldo pendiente con el Ministerio de Salud provincial.
Debido a la interrupción de la cadena de pagos y el posterior corte del convenio, la situación de los 202 empleados distribuidos en las 17 sucursales de Tierra del Fuego y Santa Cruz es extremadamente crítica:
Situación salarial de los trabajadores
- Atraso crónico: Los empleados llevan meses cobrando de manera parcial o «a cuentagotas».
- Meses adeudados: Al día de hoy, se les adeuda el 25% del salario de mayo, la totalidad de junio, julio y la primera cuota del aguinaldo.
- Impacto personal: El personal denunció públicamente que la falta de ingresos provocó cortes de servicios esenciales y desalojos por la imposibilidad de pagar los alquileres.
Estado de la empresa y puestos de trabajo
- Riesgo de cierre: La firma comunicó oficialmente que la falta de cobro a OSEF le generó una deuda de $3.500 millones con las droguerías, lo que redujo su stock de medicamentos al 10% y pone en riesgo la continuidad de las fuentes de trabajo.
- Cierre de sucursales: El desfinanciamiento ya obligó al cierre de una sucursal en Río Gallegos, Santa Cruz, debiendo reubicar al personal afectado.
- Medidas de fuerza: Los trabajadores iniciaron retenciones de tareas y pidieron formalmente una audiencia con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, solicitando además que el mandatario santacruceño intervenga en el conflicto.
-
La postura de Autofarma, manifestada en sus últimos comunicados oficiales, atribuye la crisis financiera de la empresa al incumplimiento sistémico del Estado provincial, deslindando su responsabilidad interna por la falta de pago a los empleados y el desabastecimiento de medicamentos.Los puntos centrales de la posición empresaria frente al conflicto se resumen de la siguiente manera:
-
Responsabilidad externa de la crisis
Situación de las fuentes de trabajo
- Culpa del Estado: Sostienen que la crítica situación actual se debe enteramente a los más de $6.000 millones de pesos retenidos por la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y el Ministerio de Salud.
- Inviabilidad financiera: Afirman que es imposible para el sector privado financiar de manera sostenida y con recursos propios las prestaciones de salud pública de la provincia.
Relación con proveedores y stock
- Prioridad salarial: La empresa reconoció el malestar de los 202 empleados por los meses adeudados y aseguró que cumplir con las remuneraciones «siempre ha sido una prioridad».
- Riesgo inminente: Advierten que el quiebre de la cadena de pagos provocado por OSEF pone en riesgo real la continuidad de la empresa y el sostenimiento de todos los puestos laborales.
Negociaciones
- Bloqueo de droguerías: Argumentan que el retraso del Estado les generó una deuda propia de $3.500 millones con las droguerías, impidiendo la reposición normal de fármacos.
- Faltante de medicamentos: Defienden que el vaciamiento de stock en las sucursales (reducido al 10%) es consecuencia del ahogo financiero y no de problemas de gestión de la cadena.
- Búsqueda de soluciones: Aseguran que continúan gestionando activamente ante las autoridades políticas para normalizar los pagos, preservar el empleo y evitar que el conflicto afecte de manera irreversible la entrega de tratamientos esenciales.