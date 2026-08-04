La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) suspendió de manera preventiva su convenio con la red de farmacias Autofarma.

Motivos de la medida

Sustentabilidad: OSEF indicó que la suspensión busca proteger las cuentas de la obra social y ordenar el pago de los compromisos.

Ruptura del acuerdo: La red de farmacias desestimó un entendimiento previo alcanzado en Buenos Aires que incluía un pago inicial y cinco cuotas.

Deuda acumulada: El conflicto creció por compromisos financieros pendientes y el alto costo de los medicamentos suministrados.

Estado de la cobertura

Otras farmacias: La cobertura de medicamentos continúa funcionando con total normalidad en el resto de la red de farmacias adheridas a la obra social en la provincia.

Puedes consultar los comunicados oficiales del organismo en la página de

La deuda total reclamada a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) supera los $6.000 millones de pesos, una cifra que según la empresa se eleva a más de $6.700 millones si se suma el saldo pendiente con el Ministerio de Salud provincial .

Debido a la interrupción de la cadena de pagos y el posterior corte del convenio, la situación de los 202 empleados distribuidos en las 17 sucursales de Tierra del Fuego y Santa Cruz es extremadamente crítica: