LA MUNICIPALIDAD Y PERSONAL IMPULSAN EL TRABAJO CONJUNTO PARA ACHICAR LA BRECHA DIGITAL

Ushuaia 28/08/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, en articulación con Personal y el concejal Nicolás Pelloli, llevó adelante la charla “Innovación e IA en comunidades – Hablemos de Ciberseguridad”, que tuvo lugar en la Casa de la Mujer y reunió a vecinos y vecinas interesados en conocer herramientas y conceptos vinculados con la innovación, la inteligencia artificial y la seguridad digital.

Durante el encuentro, Pelloli destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y el privado para “achicar la brecha digital a través del conocimiento” y valoró el acompañamiento de la Municipalidad, a través de los equipos que trabajan en modernización del Estado y Puntos Digitales. En ese marco, planteó el desafío de avanzar hacia una Ushuaia como ciudad inteligente y fortalecer el desarrollo tecnológico desde la comunidad.

“Este es un puntapié inicial, una semilla que hoy van a dejar en nosotros, un conocimiento que seguramente vamos a profundizar”, sostuvo el concejal, quien además señaló la necesidad de avanzar hacia una mayor soberanía tecnológica y generar espacios de articulación entre empresas, universidades, colegios, el Municipio y los vecinos y vecinas de la ciudad.

Por su parte, el gerente de Asuntos Institucionales de Personal, Ramón Bernabé Arellano, agradeció la predisposición del intendente Walter Vuoto y destacó la importancia de fomentar la integración entre el sector público y el privado. Asimismo, anunció que esta fue la primera de futuras charlas y capacitaciones vinculadas con innovación y tecnología.

La capacitación estuvo a cargo de Adrián Judzik, Sr. Manager Cybersecurity de Personal, quien abordó aspectos relacionados con la ciberseguridad y los desafíos que plantea el avance de las nuevas tecnologías. La actividad forma parte de una agenda de trabajo que busca acercar conocimientos y herramientas a la comunidad y contribuir a reducir la brecha digital en Ushuaia.