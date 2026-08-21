LA MUNICIPALIDAD INVITA A CELEBRAR EL DÍA DE LAS INFANCIAS CON UNA JORNADA DE JUEGOS Y ENCUENTRO EN EL CC ESTHER FADUL

Ushuaia 21/08/2026.- La Municipalidad de Ushuaia invita a las familias de la ciudad a participar del festejo por el Día de las Infancias, que se realizará el sábado 29 de agosto, de 15 a 19 horas, en el Centro Cultural Esther Fadul.

La propuesta contempla una jornada recreativa con música en vivo, kermés, juegos, sorteos y mucho más, con diferentes actividades pensadas especialmente para que niños y niñas puedan disfrutar y compartir junto a sus familias.

El encuentro tiene como objetivo generar un espacio gratuito de participación, recreación y encuentro comunitario, promoviendo el derecho de las infancias a jugar y disfrutar de actividades especialmente destinadas a ellas.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de continuar generando espacios de encuentro para las familias de Ushuaia, donde las infancias puedan compartir, jugar y disfrutar en comunidad.

La Municipalidad invita a las familias de Ushuaia a sumarse a esta jornada y compartir una tarde de juegos, música, propuestas recreativas y encuentro para celebrar el Día de las Infancias.