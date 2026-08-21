LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑÓ LA JORNADA SOBRE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA TRATA DE PERSONAS

Ushuaia 21/08/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, acompañó la jornada “Lucha contra la Trata de Personas: Nuevas modalidades de captación, asistencia y protección integral de las víctimas”, que se desarrolló este miércoles en el Salón del IPRA, con participación abierta a la comunidad.

La actividad permitió abordar una problemática compleja que requiere el compromiso y la articulación permanente entre el Estado, las instituciones y la comunidad, con eje en la prevención, la detección temprana y el acompañamiento integral de las personas que atraviesan situaciones de trata.

Durante la jornada se trabajó sobre las nuevas modalidades de captación, incluidas aquellas que utilizan redes sociales y entornos digitales, además de herramientas para la detección temprana, el rescate y la asistencia a víctimas de explotación sexual y laboral.

También se compartieron experiencias provinciales vinculadas con los dispositivos de asistencia y protección, el trabajo territorial y la articulación interinstitucional, junto con herramientas jurídicas orientadas a garantizar el acceso a la Justicia, la protección de derechos y la reparación integral de las víctimas.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que “desde la Municipalidad entendemos la importancia de abordar esta temática tan compleja. La prevención de la trata de personas requiere de un Estado presente. Estos espacios de formación y encuentro son fundamentales para mantenerse actualizados, formados y para fortalecer las herramientas de prevención y abordaje”.

Asimismo, Maestro señaló que “la articulación entre los distintos organismos e instituciones es fundamental. Como Municipio acompañamos estas instancias que fortalecen las redes y permiten seguir trabajando de manera conjunta frente a esta problemática”.

La jornada contó con exposiciones sobre las nuevas modalidades de captación y trata, los dispositivos provinciales de asistencia a víctimas y el abordaje jurídico para la defensa de sus derechos. El encuentro finalizó con un espacio de preguntas e intercambio entre las personas participantes.

Desde la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano destacaron la importancia de continuar generando y acompañando espacios de capacitación y articulación que contribuyan a fortalecer las políticas de prevención, asistencia y protección integral, especialmente frente a las nuevas formas de captación que pueden producirse a través de los entornos digitales.