La Mississippi llenó de blues y rock la Casa de la Cultura en Rio Grande y nos dio casi dos horas de pura felicidad.

La Mississippi es uno de los máximos referentes y pioneros del blues y rock en castellano en la Argentina. Fundada a finales de los años 80 en Florencio Varela (Buenos Aires), la banda nació bajo el nombre de Mississippi Blues Band reversionando clásicos del blues en inglés, para luego acortar su nombre e incorporar su propia impronta en español, fusionando el género con elementos de jazz, soul y rock and roll.
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Formada en 1988, la banda cuenta con más de 37 años de trayectoria ininterrumpida. Cuentan con más de 14 álbumes editados y compartieron escenario con leyendas internacionales del calibre de B.B. King, Eric Clapton y John Mayall. Con hinchada local y con una energía que el paso del tiempo no les ha quitado, hay sensaciones que perduran cuando Gustavo Ginoi y Ricardo Tapia son una dupla indestructible, la Fender de Gustavo no perdió ese sonido particular, limpio, con cuerpo y llena de buenos sonidos, que son una pared auditiva. tapia se luce con una voz super reconocida por todos y regalandonos lujos como tomar la guitarra slide y lograr sonidos fantasticos.
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La banda desarrollo todos los clásicos, y se permitió dos covers como gato de la Calle negra y pato trabaja en un carnicería de Moris.
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- El publico festejo, saltó, cantó, y aplaudió a rabiar esta catarata de blues y rock ante versiones de:
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Un trago para ver mejor
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Café Madrid
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Blues del equipaje
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San Cayetano
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Matadero
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Ermitaño
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Mala transa
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Pato trabaja en una carnicería
- Un concierto que nos devolvió, por casi dos horas la felicidad de los buenos tiempo, las letras con un contenido sin vueltas, claro, directo y un sonido con una base rítmica sin detalles que Claudio Cannavo: Bajo en bajo y coros.
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Juan Carlos Tordó: Batería, percusión y coros y Gastón Picazo: Piano y teclados, no dejan un hueco son la banda ideal, suenan cada vez mejor y haber presenciado esta presentación en Rio Grande siempre es un placer para los amantes del blues y el rock. Que se repita, la Productora del Vas al rock se gano el cielo con este espectaculos.
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
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