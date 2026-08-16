La Mississippi llenó de blues y rock la Casa de la Cultura en Rio Grande y nos dio casi dos horas de pura felicidad.

Formada en 1988, la banda cuenta con más de 37 años de trayectoria ininterrumpida. Cuentan con más de 14 álbumes editados y compartieron escenario con leyendas internacionales del calibre de B.B. King, Eric Clapton y John Mayall. Con hinchada local y con una energía que el paso del tiempo no les ha quitado, hay sensaciones que perduran cuando Gustavo Ginoi y Ricardo Tapia son una dupla indestructible, la Fender de Gustavo no perdió ese sonido particular, limpio, con cuerpo y llena de buenos sonidos, que son una pared auditiva. tapia se luce con una voz super reconocida por todos y regalandonos lujos como tomar la guitarra slide y lograr sonidos fantasticos.