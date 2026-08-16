La impunidad de los limpios de teclado y sucios de calle: la hipocresía que castiga a Río Grande

Rio Grande 16/08/2026.- Hay una fauna urbana en Río Grande que indigna no solo por su falta de higiene, sino por su asombroso nivel de cinismo. Son esos personajes que, amparados en la tranquilidad de la Costanera o en cualquier rincón desprotegido de la ciudad, detienen su vehículo —como en este lamentable episodio expuesto en La Licuadora TDF— y, sin el más mínimo pudor, suben con un auto a la bicisenda destinada a peatones y ciclistas para volcar sus escombros o basura.

Lo más perverso de esta dinámica no es solo el acto vandálico en sí, sino el perfil de quienes lo cometen. Muchos de estos «sucios seriales» son exactamente los mismos que más tarde ingresan a las redes sociales a publicar fotos indignadas del estado de la ciudad, señalando con el dedo a las autoridades o a la comunidad en general. Exigen limpieza europea desde la comodidad del teclado, mientras ejercen un comportamiento troglodita en la vía pública. Son cínicos, desconsiderados y carecen de las nociones más básicas de civismo y convivencia social.

Río Grande sufre a diario esta desidia. No se trata de un hecho aislado; es una constante donde espacios comunitarios de esparcimiento terminan convertidos en microbasurales improvisados por la comodidad egoísta de unos cuantos. La falta de respeto por las vías peatonales no solo destruye el entorno ambiental y estético, sino que pone en riesgo directo la seguridad física de vecinos, familias y niños que transitan por el lugar.

Esta vez, gracias al compromiso y el escrache de los propios vecinos a través de la línea de Atención Ciudadana 147, la infracción quedó registrada y el Municipio intervino para aplicar las sanciones de tránsito y ambientales correspondientes. Sin embargo, la multa económica se queda corta ante un problema de fondo: la absoluta incapacidad de ciertos individuos para aprender a vivir en sociedad.

El verdadero cambio para cuidar nuestra ciudad no vendrá de la mano de inspectores en cada esquina, sino del freno definitivo al cinismo de quienes creen que el espacio público es su volquete personal. Quien no respeta su propio entorno no tiene ningún derecho a exigir una ciudad mejor.

Armando Cabral