LA ESCUELA MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES INCORPORA FORMACIÓN DE VANGUARDIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Rio Grande 05/08/2026.- El Municipio de Río Grande llevará adelante un taller práctico sobre Gemini y creación de agentes inteligentes con Antigravity. La capacitación estará a cargo de Pablo Lluviera, CEO y cofundador de NST, firma especializada en servicios en la nube y consultoría tecnológica.

El Municipio de Río Grande invita a la comunidad a participar del taller “Descubriendo Gemini y creación de agentes con Antigravity”, una propuesta destinada a acercar herramientas de inteligencia artificial y automatización a quienes buscan potenciar sus proyectos, ampliar sus competencias digitales e incorporar nuevas tecnologías a sus actividades.

Se trata de una capacitación que estará a cargo de Pablo Lluviera, CEO y cofundador de NST, la cual es una firma especializada en servicios en la nube y consultoría tecnológica, con experiencia en el desarrollo de soluciones vinculadas a la transformación digital y la economía del conocimiento.

Se tratará de un taller 100% práctico, durante el cual las y los participantes podrán conocer las posibilidades que ofrece Gemini y avanzar en la creación de agentes inteligentes mediante Antigravity, incorporando herramientas aplicables al desarrollo de proyectos, negocios, procesos de innovación y soluciones digitales.

Dicha actividad forma parte de la apuesta que lleva adelante el Municipio, a través de la Escuela Municipal de Emprendedores, para ampliar la oferta de formación hacia sectores estratégicos vinculados con la tecnología, la innovación y la economía del conocimiento.

De esta manera, se busca acercar a la comunidad conocimientos de vanguardia, democratizar el acceso a las nuevas tecnologías y fortalecer capacidades que resultan cada vez más relevantes para el desarrollo profesional, productivo y emprendedor.

Además, esta propuesta está dirigida al público interesado en la temática, emprendedores y emprendedoras, profesionales del ámbito de los negocios, líderes de proyectos y desarrolladores que deseen conocer el potencial de la inteligencia artificial y aprender sobre la creación de agentes inteligentes.

El encuentro se desarrollará el jueves 6 de agosto, a las 18 horas, en el Espacio Tecnológico (Pellegrini 520). Debido a la modalidad práctica del taller, las y los participantes deberán asistir con su computadora portátil.

Quienes estén interesados podrán inscribirse a través del Portal Ciudadano: portalciudadano.riogrande.gob.ar.

Mediante estas iniciativas, el Estado Municipal continúa consolidando a la Escuela Municipal de Emprendedores como un espacio de formación, actualización y acompañamiento, incorporando contenidos que permitan afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías.