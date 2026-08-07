LA ESCUELA MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES IMPULSA LA CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN RÍO GRANDE

Rio Grande 07/08/2026.- Se trata de “Escarcha Fueguina” una nueva iniciativa local dedicada a la producción de hielo, impulsada por participantes del Nivel 3 de la Escuela Municipal de Emprendedores. El proyecto refleja cómo la formación, la planificación y el acompañamiento permiten transformar una idea en una actividad económica concreta.

A través de la Escuela Municipal de Emprendedores, el Municipio de Río Grande continúa brindando herramientas para que vecinas y vecinos puedan transformar sus ideas en proyectos productivos, tomar decisiones con mayor información y avanzar en la generación de sus propias oportunidades laborales.

En ese marco, Alejandro Alcalipe y Giselle Gutiérrez pusieron en marcha “Escarcha Fueguina”, un emprendimiento dedicado a la elaboración y comercialización de hielo en bolsas de 1 y 2 kilogramos, que actualmente produce 160 kilogramos diarios y abastece a distintos comercios de la ciudad.

Los creadores del nuevo producto forman parte del Nivel 3 de la Escuela Municipal de Emprendedores, instancia en la que trabajan sobre la planificación, evaluación y presentación de sus proyectos, incorporando herramientas para analizar su viabilidad, organizar sus costos, minimizar riesgos y proyectar su crecimiento.

En un contexto económico marcado por la incertidumbre, la puesta en marcha de nuevos proyectos productivos representa una decisión significativa por parte de quienes eligen invertir, producir y generar trabajo en la ciudad. Desde esta perspectiva, la Escuela Municipal de Emprendedores busca que cada iniciativa pueda desarrollarse sobre bases más sólidas, a partir del conocimiento, la capacitación y el acompañamiento técnico.

Actualmente, “Escarcha Fueguina” representa la principal fuente laboral de sus impulsores, quienes proyectan ampliar la capacidad de producción, incorporar nuevas tecnologías, mejorar sus procesos y llegar a una mayor cantidad de comercios de Río Grande.

Al respecto, Giselle Gutiérrez expresó: “Nuestro objetivo es continuar ampliando la producción, llegar a más comercios e incorporar nuevas herramientas que nos permitan innovar y mejorar cada día. Formar parte de la Escuela Municipal de Emprendedores nos permitió ordenar el proyecto, adquirir conocimientos y animarnos a avanzar con mayor seguridad frente a los desafíos que implica emprender”.

Por su parte, la directora de Desarrollo Local, Ornela Antonio, destacó que “cada proyecto que logra ponerse en marcha demuestra la importancia de contar con políticas públicas que acompañen a quienes quieren invertir y producir en nuestra ciudad. La Escuela Municipal de Emprendedores brinda herramientas para que las decisiones no se tomen solamente desde la intuición, sino también desde la planificación, el conocimiento y el análisis de los riesgos”.

Asimismo, señaló que “en un escenario complejo, es fundamental que el Estado municipal esté presente, acompañando a quienes buscan construir sus propias oportunidades. Nuestro objetivo es que cada emprendedor pueda contar con más capacidades para sostener su actividad, consolidarla y proyectar su crecimiento”.

De esta manera, el Municipio continúa promoviendo una cultura emprendedora basada en la capacitación, la planificación y el acompañamiento, favoreciendo el surgimiento de nuevas unidades productivas, la generación de empleo y la diversificación de la economía local.