LA ESCUELA MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES ABRE LAS INSCRIPCIONES PARA «PROYECTÁ TU EMPRENDIMIENTO»

Rio Grande 13/08/2026.- Se trata del nivel 3 de dicha propuesta, la cual está destinada a quienes ya cuentan con un proyecto en marcha y buscan incorporar nuevas herramientas para fortalecerlo, consolidarlo y proyectar nuevas etapas de crecimiento.

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Desarrollo Local, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, abre las inscripciones para la formación “Proyectá tu emprendimiento” al nivel 3 de la Escuela Municipal de Emprendedores.

La propuesta está destinada a emprendedores y emprendedoras que cuentan con experiencia y un recorrido dentro de sus proyectos y que buscan avanzar hacia una nueva etapa, incorporando herramientas que les permitan mejorar su planificación, fortalecer su actividad y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

La nueva edición comenzará el 19 de agosto y se extenderá hasta el 11 de noviembre, con encuentros virtuales que se desarrollarán los miércoles, de 14 a 16 horas. Las inscripciones estarán habilitadas a partir del 13 de agosto, a través del Portal Ciudadano del Municipio: portalciudadano.riogrande.gob.ar.

Durante los encuentros se trabajará sobre contenidos vinculados a planificación, financiamiento, comercialización, asociatividad y desarrollo de proyectos, con el objetivo de que cada participante pueda incorporar estas herramientas y aplicarlas directamente a la realidad de su emprendimiento.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, señaló que “en un contexto económico complejo, nuestra decisión es seguir fortaleciendo a quienes producen, emprenden y generan valor en Río Grande. Necesitamos que más emprendimientos puedan consolidarse, ganar escala y convertirse en proyectos productivos sostenibles. Para eso, desde el Municipio impulsamos herramientas concretas que permitan desarrollar capacidades locales, diversificar nuestra matriz productiva y generar más oportunidades desde nuestra propia ciudad”.

La propuesta forma parte del trabajo sostenido que lleva adelante el Municipio a través de la Escuela Municipal de Emprendedores, una política orientada a generar capacidades locales, fortalecer los proyectos productivos y acompañar a quienes deciden emprender, producir y desarrollarse en Río Grande.

A través de sus diferentes niveles y propuestas de formación, la Escuela Municipal de Emprendedores acompaña tanto a quienes están dando sus primeros pasos como a proyectos que ya se encuentran en funcionamiento y buscan profesionalizarse, consolidarse o avanzar hacia una nueva etapa.

En este sentido, el Nivel 3 representa una instancia de profundización para emprendimientos que ya cuentan con un recorrido y necesitan nuevas herramientas para ordenar sus procesos, fortalecer su modelo de trabajo y proyectar su crecimiento.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo una política de desarrollo local que busca generar más herramientas para el entramado emprendedor y productivo, promoviendo nuevas capacidades y oportunidades para quienes apuestan por crecer en Río Grande.