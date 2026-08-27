La crisis del sector mercantil en Tierra del Fuego: contención en el norte y silencio sindical en la capital

Río Grande y Tolhuin: datos precisos y visibilización de la crisis Bajo la conducción de Daniel Rivarola a nivel provincial y local en la zona norte, el Centro de Empleados de Comercio (CEC) mantiene un seguimiento detallado de las cesantías. De acuerdo con los registros del gremio:
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Acumulado provincial (2026): Se contabilizan 85 despidos formalizados en el sector mercantil en lo que va del año.
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Período 2024-2025: Se acumulan más de 600 desvinculaciones en la provincia, impactadas por el «efecto dominó» de la caída en el régimen industrial.
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Reestructuraciones: Denuncian abiertamente planes de cesantías e indemnizaciones recortadas en grandes cadenas como La Anónima, además del avance de la informalidad y la precarización en Pymes.
Ushuaia: un vacío de información oficial que preocupa a los trabajadores En contraste, la filial Ushuaia del gremio (CECU), conducida por Pablo García, atraviesa una marcada falta de presencia pública y un perfil bajo constante ante los despidos masivos.
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Ausencia de estadísticas: Aunque la capital provincial sufrió más de 160 desvinculaciones directas en el último período recesivo, el CECU no emite informes periódicos ni hace públicas las actas de despidos firmadas en el Ministerio de Trabajo.
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Gestión de pasillo: Las intervenciones se limitan a expedientes administrativos reservados en la Secretaría de Trabajo, sin realizar asambleas abiertas ni comunicados oficiales de contención.
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Crecimiento de la desprotección: La falta de un posicionamiento firme ante casos emblemáticos de reestructuración genera que los trabajadores enfrenten los despidos de forma individual y en situación de vulnerabilidad laboral.