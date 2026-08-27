La crisis del sector mercantil en Tierra del Fuego: contención en el norte y silencio sindical en la capital

Tierra del Fuego 27/08/2026.- La recesión económica y la caída del consumo interno vienen golpeando de manera ininterrumpida a las actividades comerciales de la provincia. Sin embargo, la respuesta gremial ante la pérdida de puestos de trabajo muestra dos realidades completamente disímiles entre las filiales del norte y el sur de la isla.

Río Grande y Tolhuin: datos precisos y visibilización de la crisis Bajo la conducción de Daniel Rivarola a nivel provincial y local en la zona norte, el Centro de Empleados de Comercio (CEC) mantiene un seguimiento detallado de las cesantías. De acuerdo con los registros del gremio:

Acumulado provincial (2026): Se contabilizan 85 despidos formalizados en el sector mercantil en lo que va del año.

Período 2024-2025: Se acumulan más de 600 desvinculaciones en la provincia, impactadas por el «efecto dominó» de la caída en el régimen industrial.

Reestructuraciones: Denuncian abiertamente planes de cesantías e indemnizaciones recortadas en grandes cadenas como La Anónima, además del avance de la informalidad y la precarización en Pymes.

Ushuaia: un vacío de información oficial que preocupa a los trabajadores En contraste, la filial Ushuaia del gremio (CECU), conducida por Pablo García, atraviesa una marcada falta de presencia pública y un perfil bajo constante ante los despidos masivos.