Durante la competencia alcanzaron grandes logros, obteniendo Dylan Wayrich, el 1° lugar en la categoría Cadete de su peso y categoría, e Ithan Ernaga, el 2° lugar en la categoría Primer Dan de Cadete.
Con este reconocimiento, la edil reafirma su compromiso de acompañar el esfuerzo, compromiso y dedicación de los jóvenes de Río Grande que llevaron el nombre de la provincia a una instancia internacional.
La concejal Arce declaró de Interés a taekwondistas riograndenses tras su participación en Paraguay
Rio Grande 14/08/2026.- La concejal Alejandra Arce, del bloque Provincia Grande, realizó la entrega de una Declaración de Interés a los deportistas Dylan Wayrich e Ithan Ernaga, por su importante participación en el Campeonato Internacional de Taekwondo Do ITF que tuvo lugar en Ciudad del Éste Paraguay.
Durante la competencia alcanzaron grandes logros, obteniendo Dylan Wayrich, el 1° lugar en la categoría Cadete de su peso y categoría, e Ithan Ernaga, el 2° lugar en la categoría Primer Dan de Cadete.