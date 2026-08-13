La concejal Arce declaró de Interés a taekwondistas riograndenses tras su participación en Paraguay

Los ignorantes y los perversos son peligrosos porque solo les importa lo que ellos creen.

Río Grande, 24/07/2026.– Hace unos meses hablábamos del colapso de los supermercados que te tratan con afecto, y no faltó el inútil que se burlara de esa noticia, señalando que esa empresa estaba comprando los supermercados de otra marca en el norte del país. Aquella demostración de ignorancia y metabolismo explícito no solo ha sido refutada, sino que ayer —sí, ayer 23 de julio— ese supermercado despidió personal en Río Grande y, según el secretario general de Empleados de Comercio, no pueden revertir la debacle económica: no hay repunte de ventas y la deuda de sus clientes con las tarjetas de esa empresa es incobrable.