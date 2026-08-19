La CEPET suspendió las clases en turno mañana por varios problemas de infraestructura, cortocircuitos, falta de sillas, mesas, luces y matafuegos.
PorArmando Cabral
Rio Grande 19/08/2026.- La CEPET suspendió sus clase en el dia de hoy por varios problemas de infraestructura, entre ellos, matafuegos vencidos y fugas de gas, ademas de faltante de 105 sillas, problemas de calefacción , faltante de 104 mesas, falta de luces y cortocircuitos en la red electrica.
Los problemas de infraestructura escolar no terminan de solucionarse y en este caso es la CEPT la que suspendió las clases por una suma de problemas que ponen en riesgo la seguridad de docentes y alumnos. EL turno tarde deberá decidir que postura toman ante este problema
Arriba la nota con la lista de problemas que afectan la continuidad de clases en la CEPET.
Argentina 11/08/2026.- Existe una pregunta incómoda que sobrevuela el clima político y mediático actual: ¿cuánto cuesta tapar el sol con la mano? O, en términos más precisos, ¿cuál es el precio de mirar hacia otro lado mientras la realidad social y económica cruje por sus cuatro costados?
Río Grande, 24/07/2026.– Hace unos meses hablábamos del colapso de los supermercados que te tratan con afecto, y no faltó el inútil que se burlara de esa noticia, señalando que esa empresa estaba comprando los supermercados de otra marca en el norte del país.
Aquella demostración de ignorancia y metabolismo explícito no solo ha sido refutada, sino que ayer —sí, ayer 23 de julio— ese supermercado despidió personal en Río Grande y, según el secretario general de Empleados de Comercio, no pueden revertir la debacle económica: no hay repunte de ventas y la deuda de sus clientes con las tarjetas de esa empresa es incobrable.
Río Grande, 22/07/2026.- Hace mucho tiempo, mi padre me dijo: “Si vas a vivir en función de lo que digan los demás, es posible que nunca llegues a ser lo que realmente quieres ser”. Han pasado muchos años y, como todo en la vida, el tiempo siempre da la razón. Jamás me importó lo que la gente piense de mí: no respiro gente, respiro aire. Así que pueden seguir despotricando, porque solo nosotros sabemos lo que hemos vivido, cómo y cuándo. Solo los argentinos sabemos como criticarnos, cuestionarnos, o descalificarnos, pero que vengan a opinar los extranjeros me parece una aberración, mas si son esclavistas, saqueadores o piratas.
Argentina 14/07/2026.- El ex senador nacional Edgardo Kueider, referente del kirchnerismo entrerriano, fue condenado en Paraguay a dos años de prisión en suspenso tras ser detenido contrabandeando dólares sin declarar. La sentencia implica que no irá a la cárcel, sino que cumplirá la pena bajo condiciones de libertad vigilada.
Río Grande, 29/06/2026.– Esta podría ser la historia de una frustración o la forma más brutal de demostrarle a un ciudadano común, jubilado, que está al borde de la indigencia. Es también la muestra rotunda e irrefutable de cómo viven esta realidad hoy los adultos mayores que, después de una vida de trabajo, no tienen acceso a lo básico para vivir dignamente.
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