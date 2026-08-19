La CEPET suspendió las clases en turno mañana por varios problemas de infraestructura, cortocircuitos, falta de sillas, mesas, luces y matafuegos.

Rio Grande 19/08/2026.- La CEPET suspendió sus clase en el dia de hoy por varios problemas de infraestructura, entre ellos, matafuegos vencidos y fugas de gas, ademas de faltante de 105 sillas, problemas de calefacción , faltante de 104 mesas, falta de luces y cortocircuitos en la red electrica.

Los problemas de infraestructura escolar no terminan de solucionarse y en este caso es la CEPT la que suspendió las clases por una suma de problemas que ponen en riesgo la seguridad de docentes y alumnos. EL turno tarde deberá decidir que postura toman ante este problema

Arriba la nota con la lista de problemas que afectan la continuidad de clases en la CEPET.