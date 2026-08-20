LA CASA DE JÓVENES FUEGUINOS LLEVÓ LA IDENTIDAD RIOGRANDENSE A LA FERIA “VIVÍ LAS PROVINCIAS”

Rio Grande 20/08/2026.- La 1° edición de la feria interprovincial “Viví las Provincias” se desarrolló en Córdoba con la participación de comunidades de distintas regiones del país. Río Grande estuvo presente a través de la Casa de Jóvenes Fueguinos y Santacruceños que está en dicha provincia, contó con artistas y expositores que compartieron producciones, propuestas culturales y expresiones vinculadas a la identidad fueguina.

Se trata de la 1° edición de la feria interprovincial “Viví las provincias”, evento que se llevó a cabo el fin de semana pasado en la explanada vidriada del Museo Metropolitano de Arte Urbano. La propuesta reunió a representantes de diferentes comunidades provinciales en una jornada de intercambio cultural, encuentro y puesta en valor de las identidades de cada región.

Participaron las Casas de las provincias: La Pampa, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Santa Cruz y Tierra del Fuego. Además, se destaca que la Casa de Jóvenes Fueguinos y Santacruceños tuvo una gran participación en representación de Río Grande.

Durante la jornada, los y las expositoras vinculados a la Casa de Jóvenes compartieron con el público diferentes propuestas relacionadas con la belleza personal, la gastronomía, las bebidas y la pastelería. Mientras que las y los artistas fueron protagonistas de diferentes exposiciones musicales y culturales que permitieron acercar parte de la identidad fueguina a quienes se acercaron a la feria.

Hubo un momento muy significativo durante el cierre del evento, ya que los músicos que representaron a Río Grande interpretaron “El fueguino” de Walter Buscemi, una canción conocida como himno por las y los riograndenses. La presentación generó un momento de emoción y encuentro entre quienes asistieron.

Además, la participación de nuestra ciudad en “Viví las provincias” permitió a la Casa de Jóvenes acompañar una nueva iniciativa de integración en Córdoba y, al mismo tiempo, visibilizar el trabajo que se desarrolla desde la institución en acompañamiento hacia las juventudes que estudian en la ciudad cordobesa.

La experiencia de esta 1° edición constituye un punto de partida para seguir generando nuevas oportunidades de encuentro para las y los jóvenes riograndenses que están estudiando en Córdoba, fortaleciendo los lazos entre quienes estudian fuera de la ciudad y su comunidad.

De esta forma, el Estado Municipal fortalece permanentemente la Casa de Jóvenes como un espacio de acompañamiento y construcción de comunidad, generando instancias que permiten mantener vivo el vínculo con la ciudad, poner en valor la identidad riograndense y abrir nuevos espacios de participación, intercambio y articulación con otras provincias.