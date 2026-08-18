La Anónima proyecta unos 50 despidos de acá a fin de año: la realidad que intentaron desmentir, los clientes le deben mas de 19 mil millones de pesos.

Rio Grande 18/08/2026.- Lo que hace unos meses fue calificado por algunos sectores como «rumores» o «información infundada», hoy comienza a materializarse con crudeza en el escenario comercial fueguino. Tal como lo habíamos anticipado desde este medio en www.lalicuadoratdf.com.ar, la cadena de supermercados La Anónima avanza en un plan de ajuste que prevé el despido de aproximadamente 50 trabajadores en Tierra del Fuego de aquí a fin de año.

Por Redacción La Licuadora

Pese a los intentos oficiales y corporativos por desmentir o suavizar las advertencias que lanzamos meses atrás, el contexto económico y los números internos de la compañía terminaron dándole la razón a la cobertura periodística. El achicamiento de la plantilla de personal no responde a un hecho aislado, sino al impacto directo del sobreendeudamiento de las familias y la estrepitosa caída del consumo masivo.

El impacto de la deuda con la tarjeta propia

Un pilar fundamental que explica esta decisión de la empresa es el alto nivel de endeudamiento que acumulan sus clientes con la tarjeta de crédito del propio supermercado.

Financiación para comer: En los últimos meses, miles de familias fueguinas recurrieron sistemáticamente al crédito para la compra de alimentos de primera necesidad.

Morosidad e incobrabilidad: El constante deterioro del poder adquisitivo impidió que muchos vecinos pudieran cancelar los saldos, generando un pasivo abrumador y una tasa de morosidad que ahoga el flujo financiero de la tarjeta propia de la firma.

Efecto dominó: La imposibilidad de cobro, sumada al desplome en las ventas generales, derivó en un recorte operativo donde la variable de ajuste vuelve a ser el hilo más delgado: los puestos de trabajo .

La deuda incobrable de los clientes de supermercados La Anónima con sus tarjetas propias (Tarjetas del Mar) asciende a unos $19.255 millones , según el último balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores en febrero de 2026. Este monto refleja un salto casi siete veces superior al del período anterior, evidenciando la crisis de pago de los consumidores.

, según el último balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores en febrero de 2026. Este monto refleja un salto casi siete veces superior al del período anterior, evidenciando la crisis de pago de los consumidores. Detalle de la deuda con tarjetas de La Anónima Monto total incobrable: $19.255 millones. Comparación interanual: en el período anterior era de $2.830 millones, lo que implica un aumento de casi 600% . Causa principal: deterioro de la capacidad de pago de los hogares, afectados por inflación y caída del poder adquisitivo. Segmento afectado: clientes que financian sus compras con la tarjeta propia de La Anónima o convenios de crédito Trampa financiera: el endeudamiento con tarjetas, que antes servía para sostener el consumo, hoy se convierte en un peso imposible de afrontar. Impacto provincial: en Tierra del Fuego, donde los costos logísticos son más altos y el empleo está en caída, la morosidad golpea con más fuerza. Consecuencia social: el aumento de deuda incobrable refleja que miles de familias ya no pueden cubrir ni el pago mínimo de sus resúmenes. La verdad que no se pudo tapar



Cuando La Licuadora dio a conocer la información preliminar sobre este plan de despidos y la grave situación crediticia, las reacciones desmentidoras no tardaron en llegar. Sin embargo, el tiempo confirmó lo anticipado: la reestructuración de personal ya está en marcha y la proyección de 50 despidos hacia fin de año resulta una amenaza concreta para las familias de la provincia.

Desde este espacio reafirmamos el compromiso de informar con la verdad, exponiendo la realidad social y laboral de Tierra del Fuego por encima de los relatos oficiales o los intereses empresariales.

No es lo mismo saber que conocer y cuando alguien sin saber opina y ademas se burla de una información, lo menos que debería hacer es chequear, cosa que este medio nunca hizo ni hará, de ahora en mas hay que leer un poquito y no dejarse llevar por las lo que uno quiere que pase, sino por lo que en realidad pasa.

El 16 de mayo de este año la anónima envió esta nota a nuestro medio asegurando que los supermercados funcionaban de manera positiva y apostaba a la expansión. Hay que señalar que la empresa compro los Supermercados Libertad en el norte argentino, pero no se hizo cargo del personal. Los resultados nos evitan mayores comentarios sobre los que hablan sin saber.

La Anónima conserva un resultado operativo positivo y apuesta por su expansión

La compañía presentó sus estados contables correspondientes a los nueve meses del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2026. A pesar de la retracción del consumo y del impacto de la morosidad en el mercado financiero, preservó un resultado operativo positivo y avanzó con inversiones para seguir creciendo.

Buenos Aires, 12 de mayo de 2026. En un período marcado por la retracción del consumo que afecta al mercado en general, los ingresos netos del segmento supermercados —que concentra el 88% de la facturación de La Anónima— registraron una caída del 5,11%. Esta tendencia fue parcialmente compensada por las aperturas de nuevas sucursales en San Benito (Entre Ríos), Fernández Oro (Río Negro), San Patricio del Chañar (Neuquén), Reconquista (Santa Fe) y Resistencia (Chaco) durante el período. El segmento frigorífico, en cambio, mostró un desempeño favorable, con un fuerte crecimiento en las exportaciones impulsado por la mejora de precios internacionales y el mayor volumen exportado.

En los resultados tuvo un impacto considerable el incremento de las previsiones por incobrabilidad en el negocio de tarjeta de crédito, las cuales ascendieron de $5.462.302 en el período anterior a $39.714.813 en el período actual. Este incremento refleja el aumento del índice de morosidad que atraviesa el mercado argentino en su conjunto. La compañía entiende que este impacto irá atenuándose en los próximos trimestres.

En ese contexto, La Anónima obtuvo una ganancia neta de $10.248.486, equivalente al 0,43% de los ingresos netos del período. El resultado operativo se mantuvo positivo en $5.594.333 (0,23% de los ingresos netos), lo que refleja la capacidad de la compañía para sostener su equilibrio operativo aun en un entorno difícil para el consumo. A modo de referencia, en el período anterior la ganancia neta había sido de $43.699.928, representando el 1,81% de los ingresos netos, con un resultado operativo de $51.020.946 (2,11% de los ingresos netos).

Lejos de resignar su vocación de crecimiento, La Anónima avanza con su plan de inversiones. Actualmente se encuentran en ejecución obras de nuevas sucursales en Bellville (Córdoba), Neuquén Oeste (Neuquén) y San Nicolás (Buenos Aires), y también iniciará obras en San Francisco (Córdoba) en los próximos meses.

Adicionalmente, en marzo de 2026 la compañía alcanzó un acuerdo con el Grupo Libertad para incorporar 12 hipermercados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Salta, junto con el centro de distribución de Córdoba Capital. Esta operación habilita la presencia de La Anónima en 5 nuevas provincias y la consolida como la cadena de supermercados más importante del interior del país, con una plataforma logística y comercial significativamente más robusta para los años por venir.

Acerca de La Anónima

La Anónima es una empresa argentina con 117 años de historia, que hoy es sinónimo de supermercadismo en la Patagonia y pequeñas y medianas ciudades del interior de Argentina.

La compañía tiene una misión clara: superar las expectativas de sus clientes, creando experiencias extraordinarias y construyendo vínculos de confianza en las comunidades donde opera. Ese fuerte compromiso es el que hoy le permite contar con 171 sucursales en 91 ciudades de todo el país.

Su propósito de acercar un futuro mejor a sus clientes y comunidades empuja a La Anónima a seguir trabajando y mejorando día a día, renovando periódicamente sus locales, incorporando a diario nuevas y variadas líneas de productos y servicios, y abriendo nuevas sucursales en distintos rincones de Argentina.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

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